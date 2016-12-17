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«Черные» трассы

«Газпром» разработал проект сразу четырех новых курортов на Северном Кавказе
17 Декабря 2016
«Черные» трассы пресс-служба

Глава «Газпрома» Алексей Миллер предлагает начать в Сочи новую стройку. 

Он хочет увеличить число туристов в Красной Поляне с 25 000 человек в день до 40 000. Для этого «Газпром» разработал проект сразу четырех новых курортов в районе горного массива Псеашхо – сейчас это территория Кавказского биосферного заповедника. Там планируется проложить 83 км канатных дорог, 250 км горнолыжных трасс, построить 14 ресторанов и четыре горных отеля.

Изначально идея расширения горнолыжных курортов принадлежала владельцу «Интерроса» Владимиру Потанину. В минувшем мае он предложил создать «второй Куршевель» на землях Сочинского национального парка. Объяснял он это повышенным спросом и недостаточной пропускной способностью действующих курортов. На дальнейшее развитие инфраструктуры в Красной Поляне, по оценкам Потанина, требуется около $5 млрд. Сам бизнесмен готов вложить в проект $90 млн. В какую сумму оценивает строительство «Газпром», неизвестно. Но вряд ли он будет строить на свои деньги.

Есть у этих проектов и другой минус. Экологи говорят, что расширение курорта может нанести урон заповеднику и привести к исключению Западного Кавказа из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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