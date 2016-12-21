Золото не грех

Этот свод правил будет официально применяться в случаях, когда участниками сделок и различных операций с драгоценным металлом являются мусульмане или исламские финансовые организации. В результате ожидается существенное увеличение спроса на золото в исламских странах и, как следствие, на мировом рынке. Новые правила инвестирования в золото откроют рынок для 1,6 млрд мусульман. «Это новаторская инициатива для исламских инвесторов и для золотодобывающей отрасли в целом», – считает Арам Шишманян, главный исполнительный директор WGC.

До введения стандарта отсутствовала ясность в отношении того, какие операции с драгоценным металлом допустимы для мусульман. Согласно шариату, золото относится к так называемым ростовщическим товарам – «рибави». Чтобы не впасть в грех лихоимства, их рекомендовалось обменивать друг на друга в равном количестве и из рук в руки (то есть с передачей товара сразу же после заключения сделки). Кроме того, необходимо было соблюсти требование «закят», то есть отдать определенную часть на благотворительность. Благодаря новым правилам инвесторы-мусульмане смогут вкладывать средства в золото, хранящееся в банках, золотые сберегательные счета, золотые сертификаты, биржевые фонды, торгующие физическим золотом, и акции золотодобывающих компаний, которые соответствуют параметрам шариата. «Теперь 25% населения планеты будет иметь гораздо больший доступ к рынку золота, чем за все время существования современной финансовой системы, которая в основном ориентирована на западные ценности и идеалы», – отмечают Ян Скойлс и Марк О'Бирн, эксперты из компании GoldCore, которая намерена предложить шариатские инвестиции в золотые слитки с I квартала 2017 г.

Однако, по мнению многих трейдеров, потребуется не менее шести месяцев, прежде чем новые правила окажут влияние на краткосрочные и среднесрочные цены на драгоценный металл.