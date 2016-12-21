«Яблоки» на ветру

Китайская компания Xinjiang Goldwind Science & Technology, крупнейший в мире производитель ветряных турбин, и американская технологическая корпорация Apple Inc. объявили на днях о намерении инвестировать в развитие китайской ветроэнергетики.

Для этого они создают совместное предприятие. Доля Xinjiang Goldwind составит по 30% в каждом из четырех проектов, которые базируются в провинциях Хэнань, Шаньдун, Шаньси и Юньнань. Какие именно средства будет вкладывать Apple, не сообщается.

«Это наш первый опыт вложений в ветроэнергетику, а также крупнейшие инвестиции компании в производство экологически чистой энергии», – заявила вице-президент Apple по охране окружающей среды, взаимодействию с политиками и социальным инициативам Лиза Джексон агентству «Синьхуа».

В 2015 г. Apple сообщала о масштабном проекте по развитию солнечной энергетики во Внутренней Монголии, в соответствии с которым планировалось построить солнечные электростанции суммарной мощностью 170 МВт.

Реализация проекта в сфере ветроэнергетики позволит вырабатывать около 900 млн кВт/ч, что потенциально должно обеспечить электроэнергией 690 000 китайских семей. Учитывая бурное развитие отрасли в Китае, выбор пал на те регионы, где создание ветроэлектростанций наиболее актуально, отметила Лиза Джексон.

В прошлом году потребность Apple в электроэнергии была на 93% обеспечена за счет возобновляемых источников. В ближайшем будущем американская корпорация планирует довести этот показатель до 100%.