80 первых ласточек

Это первый контракт такого масштаба между американской компанией и перевозчиком Iran Air со времен Исламской революции.

Заключение сделки произошло в момент неопределенности, когда многие политики на Западе и в Иране ожидают смены курса руководства США в отношении «иранской проблемы». Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно обещал пересмотреть или хотя бы реструктуризировать ядерное соглашение, заключенное в прошлом году между Ираном и шестью мировыми державами.

Несмотря на это, представители иранской стороны не скрывали своей радости. «Сегодня исторический день, ведь мы совершили эту сделку после 41-летнего перерыва, – заявил Аббас Ахунди, министр транспорта Ирана. – Это однозначно свидетельствует о том, что, развивая бизнес, мы поддерживаем мир, спокойствие и гуманитарную деятельность».

Сделка с Boeing прокладывает для исламской республики прямой путь к подписанию другого крупного договора – с Airbus на $27 млрд. В данный момент уже существует предварительное соглашение о поставке 118 воздушных судов. «Переговоры будут завершены очень скоро», – пообещал Аббас. Представитель французского концерна отказался от комментариев, отметив, что «не считает возможным публично обсуждать конфиденциальные переговоры с клиентами». В настоящее время только 12 пассажирских лайнеров из 250, используемых Ираном, младше 15 лет.

Оба контракта встретили серьезное противодействие в Конгрессе США. В ноябре Палата представителей проголосовала за законопроект, создающий труднопреодолимые препятствия для совершения транзакций по обеим сделкам. Однако, чтобы вступить в силу, этот законопроект должен быть утвержден Сенатом.