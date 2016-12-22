Высокая чувствительность

Намагниченная лента, подключаемая с помощью USB-кабеля, делает дисплей восприимчивым к прикосновениям не только пальцев, но также карандаша, ручки или указки. Пока устройство стоимостью $70 совместимо с ОС Windows 8 и Windows 10, а также доступно для Macbook Pro.

Компания Microsoft подала заявку на патентование сенсорной клавиатуры. Цифровой блок в ней будет заменен сенсорным экраном – он более удобен, например, при иероглифическом письме, а также может применяться для навигации, рисования или управления уведомлениями.

Александр Оксс, ведущий исследователь Института технологий дизайна Рижского технического университета, представил миру сенсорные носки. Этот предмет одежды, оснащенный датчиками, позволяет узнать степень давления на различные участки стопы во время ходьбы или бега. Научная разработка пригодится профессиональным спортсменам – она поможет ставить ноги в правильную позицию во избежание травм и чрезмерной усталости.

Французской компании Vision Systems удалось превратить в сенсорный экран стекло иллюминатора. Разработка Acti-Vision Window предусматривает оснащение стеклопакета двумя «умными» слоями, которые превращают его в жидкокристаллический монитор, снабженный светодиодной подсветкой и сенсорной панелью. Все это даст возможность использовать иллюминатор точно так же, как и настоящий планшет. Превращение достигается простым прикосновением.