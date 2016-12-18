Пошел в кино

На ближайшие 20 лет его арендатором станет бизнесмен Александр Мамут, состояние которого оценивается в $2,4 млрд, а в активах значатся холдинг Rambler & Co, доли в компании «Полиметалл» и группе «ПИК». «Мною двигало желание сделать хорошее место для любимого города», – цитируют СМИ нового владельца «Художественного». Исполнение желаний обойдется недешево. Мамут намерен потратить на реконструкцию более 1 млрд руб. и завершить ее за 1,5 года. На время ремонта стоимость аренды составит около 3 млн руб. в месяц, а после его завершения станет символической – 1 руб. за 1 кв. м.

Входивший в контролируемую городом сеть «Московское кино» кинотеатр закрылся на ремонт в 2014 г., однако так и не начал работать: здание находится в плачевном состоянии. В 2015 г. c подрядчиком, компанией «Сианстрой», были прекращены договорные отношения, а сейчас, под данным Kartoteka.ru, она проходит через банкротство. В прошлом компания также выигрывала контракты на реконструкцию Музея Сергея Есенина и театра «Эрмитаж» в Москве. Ее объектами в итоге заинтересовалась прокуратура, а в начале октября 2016 г. на два месяца был арестован замглавы заключавшего контракты на реставрацию ГКУ «Технический центр департамента культуры города Москвы» Антон Усенко.

Александру Мамуту в столице уже принадлежит кинотеатр «Пионер». Последний входит в сеть Europa Cinemas и получает поддержку из Европы, показывая независимое европейское кино, уточняет ведущий аналитик компании «Невафильм Research» Ксения Леонтьева. Она уточняет, что крупные сетевые игроки рынка кинопроката, делающие ставку, в том числе, на многозальность, вряд ли бы заинтересовались «Художественным». По итогам 2015 г. выручка ООО «Чентромобиле-Пионер», которое управляет кинотеатром «Пионер», составила 134,2 млн руб., чистый убыток – 2,5 млн руб. Александр Мамут утверждает, что проект рентабельный. По мнению Ксении Леонтьевой, «Художественный» как проект может быть более успешным из-за лучшей локации.