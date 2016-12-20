Проверка по сети

На этот раз претензии возникли не в связи с ростом цен – на ритейлеров пожаловались поставщики, в частности, компания «Мортадель». Последних якобы принуждают проводить дополнительный аудит качества поставляемой в сети продукции, что влечет новые расходы. Ритейлеры не отрицают, что требуют проверять качество, однако аудит не носит тотальный характер и не является обязательным.

«Требование об аудите производства продукции закону не противоречит. Потребители от проверки качества только выиграют», – говорит партнер юридической фирмы Westside Advisors Сергей Водолагин. «Если покупатель приобретает некачественный товар, претензии он предъявляет не производителю, а магазину», – напоминает директор отдела маркетинга ГК «Лоцман» Яна Зинаидова. По ее мнению, розница пытается обезопасить себя, в том числе, в условиях повышенного внимания к качеству товара. «Существуют целые движения, например, «Хрюши против», направленные на изобличение сетей в сбыте некачественных товаров», – говорит Яна Зинаидова.

Не исключено, что ужесточившиеся требования по проверке качества – отголосок поправок в закон «О торговле», которые жестко ограничивают сети во взаимодействии с поставщиками в плане получения бонусов.

«Если требования о проведении аудита используются как рычаг давления на поставщиков для решения бизнес-задач, это может быть расценено как злоупотребление доминирующим положением на рынке и признано незаконным», – полагает Сергей Водолагин.