Он раньше Эдисона придумал лампочку и раньше братьев Райт сконструировал самолет. Но об этом мало кто знает – Хайрем Стивенс Максим известен главным образом как изобретатель первого в мире полностью автоматического пулемета. Который, кстати, Максим сделал исключительно из желания насолить конкурентам.