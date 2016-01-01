Код подлинности
У недобросовестных производителей всегда есть соблазн подзаработать за счет раскрученного бренда.
Смартфоны и курс рубля
Акции компании «Яндекс» на NASDAQ показывают с 2014 г. стабильное падение. Оно удивительным образом совпало с нападками на «Яндекс» со стороны российских властей во время «Русской весны».
Шик, блеск, красота
Елочные игрушки – сезонный товар, но круглогодичный бизнес. Фабрики по производству стеклянных новогодних украшений работают беспрерывно, но каждый год Россия закупает игрушки на несколько десятков миллиардов рублей.
Поможет ли коуч подняться
По данным портала «Работа.ру», рынок труда пока не оправдывает оптимистичных прогнозов.
Между санкциями и эмоциями
Избрание Дональда Трампа президентом США вызвало шумную дискуссию по поводу того, как возможная смена курса скажется на российском бизнесе.
Договор дороже нефти?
ОПЕК и «некартельным» странам-нефтедобытчикам впервые за восемь лет удалось договориться о снижении добычи.
Навальный против статистики
По последним опросам ВЦИОМ, россияне больше всего доверяют армии, РПЦ и СМИ.
Рокировка
В правительстве РФ и Банке России обсуждается вопрос об обновлении руководства одного из крупнейших российских банков – ВТБ.
Движение – все, результат – ничто
Заявление Алексея Навального о желании баллотироваться в президенты России в 2018 г. вызывало некоторое оживление в соцсетях и прессе, однако настоящей информационной бомбой все-таки не стало.
Почтовый роман
Претензии Генеральной прокуратуры к 95-миллионному бонусу, полученному генеральным директором ФГУП «Почта России» Дмитрием Страшновым за 2014 г., превратился во всероссийский скандал.
Повелитель пуль
Он раньше Эдисона придумал лампочку и раньше братьев Райт сконструировал самолет. Но об этом мало кто знает – Хайрем Стивенс Максим известен главным образом как изобретатель первого в мире полностью автоматического пулемета. Который, кстати, Максим сделал исключительно из желания насолить конкурентам.
От шоу до бизнеса
Что, кроме музыки, приносит деньги Тимати, разбирался журнал «Компания».