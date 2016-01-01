 
USD
60,9138
EUR
63,629
Золото
1.130,55
Brent
54,53
WTI
52,55
 
Номер 47

Компания №920 (47)

Максим Логвинов

Код подлинности

У недобросовестных производителей всегда есть соблазн подзаработать за счет раскрученного бренда. 

Роман Мамчиц

Смартфоны и курс рубля

Акции компании «Яндекс» на NASDAQ показывают с 2014 г. стабильное падение. Оно удивительным образом совпало с нападками на «Яндекс» со стороны российских властей во время «Русской весны».

Мила Кретова

Шик, блеск, красота

Елочные игрушки – сезонный товар, но круглогодичный бизнес. Фабрики по производству стеклянных новогодних украшений работают беспрерывно, но каждый год Россия закупает игрушки на несколько десятков миллиардов рублей.

Анна Чуксеева

Поможет ли коуч подняться

По данным портала «Работа.ру», рынок труда пока не оправдывает оптимистичных прогнозов. 

Анна Орешкина

Между санкциями и эмоциями

Избрание Дональда Трампа президентом США вызвало шумную дискуссию по поводу того, как возможная смена курса скажется на российском бизнесе. 

Договор дороже нефти?

ОПЕК и «некартельным» странам-нефтедобытчикам впервые за восемь лет удалось договориться о снижении добычи.   

Милана Давыдова

Навальный против статистики

По последним опросам ВЦИОМ, россияне больше всего доверяют армии, РПЦ и СМИ.

Андрей Красавин

Рокировка

В правительстве РФ и Банке России обсуждается вопрос об обновлении руководства одного из крупнейших российских банков – ВТБ.

Константин Фрумкин

Движение – все, результат – ничто

Заявление Алексея Навального о желании баллотироваться в президенты России в 2018 г. вызывало некоторое оживление в соцсетях и прессе, однако настоящей информационной бомбой все-таки не стало. 

Константин Фрумкин

Почтовый роман

Претензии Генеральной прокуратуры к 95-миллионному бонусу, полученному генеральным директором ФГУП «Почта России» Дмитрием Страшновым за 2014 г., превратился во всероссийский скандал.

Евгения Шерман

Повелитель пуль

Он раньше Эдисона придумал лампочку и раньше братьев Райт сконструировал самолет. Но об этом мало кто знает – Хайрем Стивенс Максим известен главным образом как изобретатель первого в мире полностью автоматического пулемета. Который, кстати, Максим сделал исключительно из желания насолить конкурентам.

Ольга Блинова

От шоу до бизнеса

Что, кроме музыки, приносит деньги Тимати, разбирался журнал «Компания».

Архив номеров
Избранное

Удар ниже «Прогресса» Удар ниже «Прогресса»

Черви – козыри Черви – козыри

«Слуга царю, отец солдатам» «Слуга царю, отец солдатам»

О времена, о нравы О времена, о нравы

Лекарства охраняются государством Лекарства охраняются государством

Реклама