Шик, блеск, красота

Сегодня большинство новогодних украшений производят из пластмассы и других «современных» материалов. Рынок традиционных стеклянных игрушек – это лишь несколько процентов общего предновогоднего оборота, по оценкам экспертов, он составляет всего 1–2 млрд руб. Тем не менее Россия смогла сохранить собственное производство «елочного стекла».
Упущенный рынок
Хотя в СССР фабрики стеклянных елочных игрушек были по всей стране, но сохранить и развить производственный потенциал после распада Союза удалось только Украине. По словам генерального директора и совладельца Фабрики елочных игрушек им. 1 Мая Игоря Хмелева, сейчас украинские стеклодувы производят елочные украшения не только для внутреннего и российского рынков, но и практически для всей Европы.
С развитием торговых отношений с Китаем и ростом современных технологий в Поднебесной на российском рынке стеклянных новогодних украшений появляются новые игроки.
«Зачастую крупный ритейл выбирает российского производителя не потому, что, например, китайские стеклянные игрушки хуже, а потому, что в Китае можно заказать только огромные партии – несколько тысяч штук только по одной позиции, – говорит Игорь Хмелев. – Сейчас из российских сетей такие объемы напрямую заказывает только гипермаркет «Твой дом» (Crocus Group).
В России осталось всего несколько крупных фабрик «елочного стекла» – Фабрика 1 Мая (Пенза), «Елочка» (Клин), «Ариель» (Нижний Новгород), «Иней» (Павловский Посад) и «Бирюсинка» (Красноярск). Также существуют артели, которые производят недорогие коллекции в сегменте масс-маркет, и небольшое количество мелких частных производств, выпускающих премиум-игрушки.
По данным аналитиков ГК «Финам», в общем объеме рынка елочных игрушек российские производители стеклянных украшений занимают всего 2–3%.
Синий-синий иней
Существующая с 1937 г. фабрика «Иней» выпускает в год порядка 150 000–200 000 игрушек. По словам директора «Инея» Людмилы Невструевой, продукция фабрики хоть и соответствует самым высоким стандартам и расписывается полностью вручную, но продается в среднем ценовом сегменте. «Покупатель ограничен в средствах, и мы не можем поднимать цены, – уточняет она. – За сезон мы должны заработать столько, чтобы фабрика и ее сотрудники спокойно работали в те месяцы, когда нет спроса на нашу продукцию.
Сотрудничать с крупными сетями не получается, так как они предпочитают брать товар на реализацию и работают на условиях возврата нереализованного товара. Часто такой товар возвращается с нарушенной упаковкой. Таким образом, на производителя ложатся дополнительные затраты. Если говорить о конкуренции между российскими производителями, то ее фактически нет. Каждый занял свою нишу рынка».
Например, «Елочка» – фабрика, созданная в 1980-е на основе существовавшего еще с XIX в. стеклодувного промысла, – успешно сотрудничает с сетями, но ее игрушки только частично раскрашены вручную, а это средний сегмент. Кроме того, компания смогла разнообразить продукцию искусственными елками, гирляндами и декором.
«Ариель» (производство основано в 1936 г., владелец и директор – Аркадий Гаранов) стремится к премиальному сегменту и, кроме расписных шаров, выпускает разнообразные формовые игрушки. Существуют также артели, которые производят совсем небольшие коллекции, обычно в сегменте премиум. В отличие от фабрик, артели обычно не производят шары, а закупают готовые.
«Russian елка» на рынке уже девять лет. Это семейный бизнес, – рассказывает руководитель «Russian елка» Светлана Емельянова. – Весь год компания занимается производством шаров с ручной росписью, а также сувениров на Пасху и русских сувениров. Наши профессиональные художники расписывают елочные шары полностью вручную – без аэрографа и тампопечати, которые используются на фабриках. Наша продукция продается как в магазинах премиум-класса, так и в торговых точках, ориентированных на покупателя со средним достатком».
Праздник круглый год
Технология производства елочных игрушек мало изменилась за последнее столетие. Стеклянные шары все так же выдувают стеклодувы, формовые игрушки – в зависимости от сложности – выдувают «вручную» или заливают в пресс-форму. Готовые шары серебрят изнутри или металлизируют снаружи, затем окрашивают в разные цвета, после чего над шарами колдуют художники, раскрашивая их вручную. Часть продукции попадает в автоматизированный цех: там картинка наносится на елочный шар с помощью современных технологий.
«Производственный процесс не изменился, только газовые горелки мы постепенно заменяем водородными, они несколько экономичнее», – отмечает Игорь Хмелев.
Производственный цикл на фабрике начинается сразу после новогодних праздников. «С декабря по март выполняются крупные заказы от ритейлеров, – рассказывает Игорь Хмелев. – Они закупают большие, стотысячные партии. Стоит отметить, что хоть крупный ритейл и формирует свой ассортимент на зиму 2018 г. еще в декабре 2016-го, по факту фабрика получит заказ ближе к весне 2017 г. Начиная с середины весны выполняются заказы небольших сетевых магазинов.
Осенью наступает пора заказов под корпоративные мероприятия. Брендированные шарики нужны и глобальным брендам, и совсем крошечным предприятиям. Эти заказчики позволяют фабрике получать быструю прибыль, которую можно инвестировать в производство больших объемов для крупного ритейла, который всегда платит с отсрочкой».
Брендированные шарики для корпоративных заказчиков делают и фабрики, и артели – эти сувениры пользуются устойчивым спросом.
«Поскольку наша задача – предложить покупателям комплексные решения по новогоднему украшению елки и праздничному декору дома, планировать заказ новогоднего ассортимента мы начинаем заранее. Прямой импорт отбирается первично в сентябре предыдущего года и финализируется в феврале. Локальный товар отбирается в январе–марте, – комментирует коммерческий директор компании Obi Адам Росински. – В этом году Obi предлагает покупателям семь новогодних коллекций. Наборы елочных украшений стоят от 59 руб. Также в Obi представлена капсульная коллекция «Ретро» – стеклянные шары и формовые елочные игрушки в советском стиле, расписанные вручную. Продажи новогоднего ассортимента в Obi стартовали 1 ноября. В этом году мы зафиксировали более ранний спрос на новогоднюю продукцию по сравнению с прошлым годом, а также увеличение спроса на елочные украшения в среднеценовом сегменте».
Время выбрасывать елку
Фабрика 1 Мая – один из крупнейших российских производителей стеклянных елочных игрушек. Появилась она шесть лет назад в закрытом городе Пенза-19.
«Мы организовали производство в бывших цехах по производству ракетно-космических комплексов, – рассказывает Игорь Хмелев. – Раньше завод выпускал сплавы и литье для космической отрасли, после того как объемы производства снизились, остались оборудование и помещения. Мы вложили около 10 млн руб. в ремонт и благоустройство цехов и стали заниматься елочными игрушками. Так как фабрика расположена в исторически значимом месте, мы и название решили придумать с эмоциональной отсылкой к Советскому Союзу. Правда, когда нас спрашивают почему, мы с иронией отвечаем: «А когда вы елку выбрасываете?»
За день опытный стеклодув выдувает порядка 150–200 шаров. В год Фабрика 1 Мая производит порядка полумиллиона елочных игрушек. По итогам 2016 г. оборот фабрики должен составить около 100 млн руб.
«Мы экспериментируем с рынком и не стараемся быть серьезными, – говорит Игорь Хмелев. – Наши коллеги по цеху серьезны и солидны, а мы – нет. На одной из первых выставок мы появились со слоганом «Нам 40 лет». Когда нас попытались обвинить в подлоге, мы пояснили, что 40 лет нам – владельцам фабрики. Можем паспорта показать. Мы, можно сказать, провоцируем рынок, например, делаем елочные шары с нестандартными рисунками. Пока все рисуют зимние пейзажи, снежинки и елочки, мы украшаем игрушки летними цветами, тропическими рыбками и репродукциями известных картин».
Такая стратегия за шесть лет существования позволила Фабрике 1 Мая занять около 20% российского рынка стеклянных елочных игрушек.
Еще один способ получения прибыли, который сейчас с успехом развивают многие фабрики, – это экскурсии на производство.
«Обычно экскурсионные проекты длятся несколько месяцев, пока жива мысль о новогодних праздниках, например, так работает наш музей в Москве, в парке Сокольники, – рассказывает Игорь Хмелев. – А в этом году мы открыли музей «Фабрика елочных игрушек» в Санкт-Петербурге, который будет работать круглый год. Местоположение выбрано не случайно: в последние несколько лет туристический поток в Северную столицу стабильно растет. Кстати, в Германии в одном из старинных туристических городов, Ротенбурге-на-Таубере, функционирует музей елочной игрушки, и за счет правильной локации он никогда не пустует. Мы надеемся повторить эту историю успеха».
И все же, по словам Игоря Хмелева, производство стеклянных елочных игрушек в целом можно считать низкомаржинальным бизнесом и развивать его на российских производственных мощностях смысла, похоже, нет.
Стеклянные игрушки с рынка вытесняют пластиковые аналоги. Они и дешевле, и безопаснее. «По предварительным оценкам, в 2016 г. рекордные значения покажет доля пластиковых игрушек китайского происхождения», – отмечает аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин.
Чаще всего покупатели выбирают бюджетные пластиковые елочные игрушки, а дорогие стеклянные украшения формируют узкую рыночную нишу – на ценителя. Но игроки рынка единодушно оптимистичны: спрос на новогоднюю сказку в любом случае останется.