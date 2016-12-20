Поможет ли коуч подняться

Количество резюме ежемесячно растет на 4–5%, а средний конкурс на вакансию повышается на 0,25% от месяца к месяцу. В отдельных сферах, таких как маркетинг, госслужба, HR, на одну вакансию претендуют более семи соискателей. По мере роста конкуренции на рынке труда растет рынок платных услуг по поиску работы и призвания. В 2016 г. в Москве запустилась даже первая Школа карьерного менеджмента. Значит ли это, что уже можно серьезно говорить о карьерных консультантах как об отдельной профессии?

Японский опыт карьеры

Собственную Школу карьерного менеджмента организовала Айгюн Курбанова – руководитель направления по адаптации персонала и работе с корпоративной культурой Московского аэропорта Домодедово, HR-специалист с более чем 15 летним опытом работы.

Айгюн Курбанова рассказывает, что ее часто просили помочь в поиске работы, и она задумалась о получении дополнительного образования карьерного консультанта. Но, проанализировав учебные программы на рынке и отзывы окончивших обучение, она поняла, что пока нет ни одного системного, глубокого и качественного курса по этой теме.

Решение создать свою школу у Курбановой родилось очень быстро. На рынке есть потребность в карьерных консультантах и в овладении этой профессией, но нет полноценного обучения. Без инвестиций в продвижение ее школа весной набрала 20 человек, и они прошли первый блок по карьерному менеджменту.

Осенью школа снова набрала 20 студентов, и им уже было предложено три блока обучения: теоретический («Карьерный менеджмент»), практический («Технологии карьерного консультирования»), а также блок продвижения и продаж услуг карьерного консультанта. В общей сложности это 17 разных тем, или 313 часов, или девять месяцев обучения (по выходным).

К преподаванию привлекаются практикующие карьерные консультанты, дополнительно специалисты из разных сфер проводят мастер-классы. Например, в школе Курбановой преподает Людмила Кольцова, окончившая обучение по японской программе по курсам CDI, CDW, CDA (уровни сертификации в карьерном менеджменте) под руководством преподавателей из JCDA и знающая требования NCDA (Национальная ассоциация развития карьеры) к уровню подготовки карьерных консультантов. В России всего два специалиста такого уровня.

Студенты проходят вступительные испытания. Айгюн Курбанова подчеркивает, что хочет объединить в школе консультантов по определенным ценностям, поэтому отбор для нее очень важен. Потенциальные слушатели пишут эссе и проходят очное собеседование.

Обучение платное, можно оплачивать отдельные блоки или части. По итогам обучения можно сдать экзамен на международную сертификацию первого уровня и получить право на индивидуальные разовые консультации.

Инвестиции в школу не раскрываются, но Айгюн Курбанова отмечает, что пока проект окупает расходы на преподавателей, помещение и самое необходимое. Она надеется, что школа станет точкой для формирования сообщества карьерных консультантов и сможет представлять Россию в международных ассоциациях.

Интересно, что на рынке в ближайшее время могут появиться аналогичные программы – курсы карьерных консультантов готовят в НИУ ВШЭ и школе «Мирбис». Точную программу вузы пока не разглашают.

Откуда ноги растут

Корни карьерного консультирования уходят в начало 2000-х. После кризиса 1998 г. появились первые небольшие компании, которые пытались заниматься трудоустройством.

Рынок кадровых услуг только формировался: на него стали выходить крупнейшие кадровые агентства и онлайн-проекты, такие как HeadHunter. Люди действительно не понимали, как работают кадровые компании, как писать резюме, где искать работу. В начале 1990-х ее искали или по знакомым, или по объявлениям на столбах.

Соответственно первые карьерные консультанты занимались в основном тем, что объясняли людям, как составить резюме, пройти собеседование и пользоваться сайтами по поиску работы.

Вторая волна интереса к рынку карьерного консультирования поднялась в кризис 2008 г. Массовые сокращения, спад заказов у рекрутеров – все это создало почву для роста рынка платных услуг для соискателей.

Например, хедхантинговое агентство «Триолит» запустило услугу по карьерному консультированию руководителей в 2008 г. «Тогда руководство насчитывало не более 10 компаний-конкурентов и порядка 10 частных консультантов, которые открыли свою практику, – вспоминает старший партнер «Триолита» Денис Рощин. – 2008 г. заложил предпосылки для роста рынка карьерных консультаций, в 2016 г. мы уже отчетливо видим его развитие».

Сейчас рынок услуг по консультированию очень пестрый – на него приходят специалисты с самым разным опытом – из рекрутмента, коучинга, психологии, опытные лидеры из реального сектора. Все они называют себя карьерными консультантами.

По оценке Дениса Рощина, 90% рынка – частнопрактикующие коучи, независимые консультанты. Не у всех есть сертификаты, официальные бумаги и юрлица. Большинство консультаций оплачивается «на руки».

Диапазон цен широк. Новички берут 1500–2000 руб. за сессию. Профессиональные консультанты – 4000–5000 руб. Отдельные карьерные консультанты работают за результат: например, заключают годичный контракт, где прописывается результат карьерного достижения (зарплата, должность, переход в другую компанию или отрасль и т.д.). Гонорар при достижении клиентом цели – от 100 000 до 500 000 руб. Плюс клиенту назначают дополнительные платные сессии на протяжении года – от двух до 10.

Остальные 10% рынка занимают малочисленные подразделения рекрутинговых или HR-компаний, а также внутренние коучи.

К слову, среди коучей карьерное направление становится все более популярным. Об этом говорят данные исследования, проведенного ICF Global и PwC в 2016 г., – Global Coaching Study. Оно показало, что в России 18,8% респондентов считают себя карьерными коучами, в то время, как во всем мире таких специалистов чуть более 8%. В Германии 7,1% участников исследования указали карьерную специализацию, в Великобритании – 5,6%, во Франции – 13,6%. Из опрошенных женщин-коучей специализацию «Карьера» указали 22,5%. Это лидирующая специализация наравне с «Жизненным видением».

Корпоративный сегмент в консультировании также развивается. Например, кадровое агентство Cornerstone, работающее с 1993 г., в 2010 г. выделило отдельное направление по коучингу и карьерному планированию. Команда состоит из трех менеджеров и руководителя, все они прошли обучение инструментам карьерного и командного коучинга. Компания делает ставку на сочетание уникального опыта в хантинге и навыков коучинга.

Описывая сильные стороны своей деятельности, руководитель направления «Коучинг и карьерное консультирование» компании Cornerstone Виктория Филиппова говорит: «Мы знаем требования работодателей, их зарплатные предложения, мы понимаем корпоративную культуру той или иной компании, представляем, как сегментирован рынок. Наши советы не оторваны от реальности, они не гипотетические, не из книг, они носят прикладной характер. Более того, мы можем организовать представление наших клиентов на карьерном консультировании нашим заказчикам-работодателям».

Ежемесячно в Cornerstone получают более 200 заявок от частных лиц, здесь также ведут корпоративных клиентов. Агентство продвигает свои услуги в Instagram, где у него более 32 000 подписчиков. Стоимость пакета услуг для частных клиентов, состоящего из очной сессии и двух скайп-сеансов, – 11 200 руб.

Предложение без спроса

Экономическая нестабильность, личные кризисы, сложившееся мнение, что работа должна быть любимой, – опираясь на все эти критерии, участники рынка видят потенциальный спрос на услуги карьерных консультантов. Но оправдывается ли он?

Пестрота предложений и отсутствие наглядных критериев для различения хороших и плохих специалистов приводят к тому, что клиенты теряются и не понимают, к кому им идти со своими проблемами.

«Мы пока находимся на стадии, когда люди еще путают рекрутера, коуча и карьерного консультанта, к тому же, и разница между ними весьма условная», – рассуждает карьерный консультант и лидер проекта Career for Women Вера Гаврилова.

Коуч говорит с клиентом про достижение, результаты, мотивацию, ресурсы. Психолог анализирует неудачи, выявляет ограничивающие убеждения, мешающие паттерны поведения и нацеливает на поиск новых функциональных способов жизни. Рекрутер-консультант хорошо знает рынок труда, профессий и карьерные тенденции в разных отраслях.

Карьерный коуч работает с широким запросом – от продвижения в найме до открытия своего бизнеса, от смены профессии до поиска баланса (карьера и личная жизнь). От анализа системных ошибок (не ладятся отношения с боссом) до развития лидерства, уверенности, коммуникаций, тех компетенций, от которых зависит карьерный рост.

Если за коучами, консультантами из крупных агентств, психологами так или иначе стоят опыт, образование и определенная система, то индивидуальные консультанты вызывают много сомнений.

По словам Веры Гавриловой, на рынке много пены – людей, которые просто решили себя назвать карьерными консультантами. Это такой модный статус, сейчас его используют очень многие. Кто не фотограф – тот консультант по карьере.

«Отдельная история – независимые карьерные консультанты, которые не работают на базе кадровых агентств. Конечно, они не могут конкурировать со специалистами из кадровых агентств, для которых работа с вакансиями и кандидатами – ежедневная реальность», – дополняет Виктория Филиппова.

В идеале карьерный консультант объединяет в себе всех специалистов, он знает рынок и может использовать разные методы – и психологию, и коучинг. Пока же каждый хвалит свой метод, к тому же, на рынок карьерного консультирования легко попасть – никаких дипломов, лицензий и регулирующих органов просто нет.

Платить не готовы

Эксперты видят будущее у рынка карьерного консультирования, но считают, что спрос на услуги пока только оформляется.

Первые карьерные проекты 2000–2009 гг. не выстрелили: например, тогдашний лидер рынка рекрутмента, компания Ancor, закрыла профильный проект BeClever через год. Оказалось, что люди платить просто не готовы. По словам частного консультанта Веры Игнаткиной, в 2009–2010 гг. к ней приходили или студенты, или топ-менеджеры. Средняя прослойка, на долю которой приходится основная масса трудоспособного населения, не обращалась за услугами. Впрочем, и с «топами» было не все гладко: многие просто не платили, брали отсрочку, пытались выигрывать на авторитете, просили помочь по дружбе.

Кстати, если в начале 2000-х к консультантам приходили менеджеры высшего звена, и сама услуга носила элитарный характер, сегодня карьерное консультирование смещается в средний сегмент.

Опрошенные консультанты и коучи описывают аудиторию достаточно широко.

«К нам может обратиться любой человек, который хочет получить помощь в профессиональном развитии (финансы, проекты, рост внутри компании, запуск стартапа). Приходят все – от подростков до пенсионеров. Подростки обращаются за профориентацией и самоопределением, пенсионеры – за пониманием своей занятости. Основная категория клиентов – люди 30–45 лет, активно занимающиеся вопросами карьеры. Это предприниматели (10%), наемные топ-менеджеры (50%), средний менеджмент (30%) и специалисты (10%)», – рассказывает Денис Рощин.

Эксперты признают, что аудитория не созрела не только финансово, но и психологически. Те, кто потерял работу, считают, что не могут себе позволить платить за консультации, а те, кто работает, не привыкли осознанно заниматься карьерой или вовсе не понимают, за что берут деньги консультанты.

Вера Гаврилова подтверждает: «У нас люди медленно привыкают к идее, что в себя надо инвестировать, что себя надо развивать – и делать это регулярно. Идея саморазвития лежит вне нашего культурного кода, мы чаще верим в историю «по щучьему велению, по моему хотению» и ждем, когда мистическим образом все само изменится или, в крайнем случае, рассосется».

Есть еще один аргумент в пользу того, что карьерный менеджмент чужд нашему менталитету и нашей реальности. «Бесполезно планировать карьеру, когда сегодня-завтра компания может развалиться. И если человек теряет работу, он не думает о психологии – только о насущном, как поскорее найти новый источник заработка, – рассуждает Вера Игнаткина. – Поэтому у нас работают только прикладные инструменты вроде написания резюме или трудоустройства под ключ».

И коучинг, и карьерный менеджмент россиянам еще пока чужд, потому что пока он опирается только на иностранный опыт и не адаптирован для нашей страны. «В России нет авторитетных, признанных карьерных консультантов, чье экспертное мнение о методике позволило бы зародиться российской школе карьерного менеджмента. Пока используются переводные материалы», – дополняет Вера Гаврилова.

По оценкам экспертов, потребуется еще лет 30–40, чтобы сформировался рынок, и сограждане стали признавать и принимать консультантов по карьере. И тогда у нас, как и в Японии, на визитках будут не только личные контакты, но и имя карьерного консультанта.