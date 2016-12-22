Код подлинности

Посмотрите, сколько по одной только Москве ходит женщин с сумками от Louis Vuitton или в туфлях с лейблом Gucci. Любой товар, пользующийся повышенным спросом, рано или поздно становится объектом вдохновения для производителей контрафакта.

Точно так же и на рынке автомобильных масел: только в ходе одного из рейдов правоохранителей по территории мелкооптовых рынков и магазинов Нижнего Новгорода было изъято 5696 л контрафактного машинного масла, расфасованного в канистры под известными марками. И дело здесь вовсе не в том, на какую сумму обогатились производители контрафакта. По сути, все масла в буквальном смысле слова разливались из одной бочки, и использовать его в высокотехнологичных двигателях современных автомобилей было просто небезопасно как для техники, так и для водителя и пассажиров. Представьте, какие расходы по ремонту или даже замене двигателя может повлечь покупка некачественного, а проще говоря, поддельного моторного масла. То, что «серый» рынок контрафактных ГСМ приобрел масштабы настоящего бедствия, подтверждают не только в правоохранительных органах, но и на СТО, куда регулярно поступают машины, у которых «стуканул» двигатель. Причем от покупки контрафакта не застрахованы даже те, кто приобретает масла на заправках широко разрекламированных сетей и в крупных автомобильных магазинах.

Кардинальным образом переломить негативную тенденцию решили в компании «Газпромнефть – смазочные материалы» (оператор бизнеса масел «Газпром нефти», созданный в ноябре 2007 г.). Она внедрила уникальную систему проверки подлинности своей продукции. «Масла Gazpromneft пользуются спросом благодаря высокому качеству. Поэтому мы позаботились о защите интересов наших покупателей до того, как столкнулись с проблемой подделки продукции, – отмечает генеральный директор компании «Газпромнефть – смазочные материалы» Александр Трухан. – Внедрение системы проверки подлинности позволит гарантировать, что автомобилисты получат высокое качество оригинальной продукции Gazpromneft, вне зависимости от места ее приобретения». На этикетку каждой канистры самой популярной фасовки в 4 л и 5 л на заводе под специальный защитный слой наносится уникальный код. Любой покупатель в режиме реального времени может проверить подлинность продукции, отправив этот код в бесплатном SMS на короткий номер 3888 или введя его на специальном сайте. Система подтвердит наличие кода в базе и уведомит покупателя о приобретении оригинального продукта. Коды на канистрах не повторяются. Иными словами, размножить один код на несколько упаковок невозможно. Сама система проверки защищена международными патентами. На сегодня компания «Газпромнефть – смазочные материалы» – единственный производитель смазочных материалов, внедривший систему, дающую 100-процентную гарантию подлинности продукции. Причем в компании особо подчеркивают, что покупатель может быть абсолютно уверен в подлинности и качестве приобретаемого масла, вне зависимости от того, где его купил – в крупной торговой сети, на заправке или в мелкой автомобильной лавке.

«Мы делаем ставку на инновации и современные подходы к построению технологических процессов. В результате наша продукция не уступает по качеству моторным маслам зарубежных производителей – лидеров индустрии. Это определяет популярность масел, выпускаемых под брендами G-Energy и Gazpromneft не только на российском, но и на многих зарубежных рынках», – подчеркивает Александр Трухан. Проверить подлинность продукции Gazpromneft на сайте можно сейчас из любой страны мира, а сервис проверки по SMS доступен пока только в России и Казахстане. Однако в 2017 г. география предоставления сервиса значительно расширится. Для компании это крайне актуально, так как она активно осваивает зарубежные рынки. Сегодня продукция под брендами G-Energy и Gazpromneft продается в 65 странах мира. И их популярность постоянно растет – только за девять месяцев 2016 г. компания продала 403 500 т смазочных материалов.