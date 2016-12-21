Смартфоны и курс рубля

Акции компании «Яндекс» на NASDAQ показывают с 2014 г. стабильное падение. Оно удивительным образом совпало с нападками на «Яндекс» со стороны российских властей во время «Русской весны».

На Московской бирже акции компании отыграли падение, но с середины 2016 г. вновь наблюдается понижательный тренд.

Хроника пикирующих акций

Основная торговая площадка для акций «Яндекса» – NASDAQ, где они торгуются в долларах. На Московской бирже акции этой компании появились только в июне 2014 г., когда как раз и началось падение. С рокового 2014 г. консолидированная выручка «Яндекса» в долларовом эквиваленте сократилась на 10,15%, EBITDA – на 21,62%, скорректированная чистая прибыль – на 34,6%. В то же время рублевые показатели демонстрируют неплохую динамику, которая, похоже, и обеспечивала восстановление стоимости акций компании на Московской бирже в рублях, наблюдавшееся с середины 2015-го по июль 2016 г. По состоянию на июль «Яндекс» отыграл свои потери с 2014 г., но в настоящий момент цена акций снова опустилась ниже уровня 2014 г.

Причин для этого много. В «Яндексе» считают, что это падение временное, и в связи с хорошими результатами деятельности компании на Московской бирже вскоре продолжится начавшееся с осени 2015 г. восстановление. По словам пресс-секретаря «Яндекса» Аси Мелкумовой, бумаги компании имеют положительные перспективы на обеих площадках: «Если перевести котировки на NASDAQ в рубли, то акции отыграли падение и там». Тем не менее она признает, что на курс акций могут давить и внешние факторы, среди которых цены на нефть, валютные курсы и уровень потребления. «Это хорошо иллюстрирует сравнительный график с динамикой котировок «Яндекса», Mail.Ru Group, Qiwi, МТС и «Вымпелкома», – говорит Ася Мелкумова.

Не все эксперты согласны с таким объяснением. «Акции «Яндекса» как на бирже NASDAQ, так и на Московской бирже демонстрируют понижательный тренд с августа текущего года, – констатирует аналитик QBF Денис Иконников. – Отчасти это связано с их дороговизной. За девять месяцев 2016 г. компания продемонстрировала рост выручки на 29%, до 53,8 млрд руб., но чистая прибыль сократилась на 18%, до 5,6 млрд руб. Падение чистой прибыли наблюдается третий год подряд».

Павел Салас, региональный директор компании eToro в России и СНГ, менее всего склонен винить в негативной динамике акций «Яндекса» макроэкономические факторы. Ее причинами, полагает он, является то, что компания проигрывает конкурентную борьбу поисковой системе Google, несмотря на предписание ФАС: «Американский поисковик обвинили в «злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в операционной системе Android». Google все еще не внесла никаких изменений в систему, и ее поисковик так и ставится по умолчанию на все новые Android-устройства. Даже если «Яндекс» добьется изменений, вряд ли это серьезно может отразиться на его позициях на рынке – процент пользователей мобильного приложения «Яндекса» на iOS также падает. Что же касается «Яндекс.Такси», то экономическая ситуация в России играет против компании на рынке перевозок: реаль-ные зарплаты населения падают, а рынок услуг переживает не лучшие времена. Кроме того, конкуренция с Uber вынуждает «Яндекс.Такси» проводить многочисленные скидочные акции – данное направление вряд ли в обозримом будущем начнет приносить прибыль».

Стоит вспомнить, что в апреле этого года исследовательская компания TNS констатировала, что Google обогнала «Яндекс»: хотя бы раз в месяц сайтом Google во всех версиях пользовались 20,5 млн человек, в то время, как для «Яндекса» этот показатель составлял 20,4 млн уникальных пользователей. В сентябре портал RNS сообщил, что доля поисковой системы «Яндекс» за последние шесть месяцев опустилась до показателей 2008 г.: Google, по данным портала, контролирует 57,2% российского рынка поисковых запросов, тогда как на собственный поисковый сервис «Яндекса» приходится лишь 41,2%, при этом его доля продолжает планомерно сокращаться. Как неоднократно говорили представители «Яндекса» и подтверждали аналитики инвестбанков, ключевой фактор роста доли Google в России – контроль над операционной системой Android. Из этого можно сделать вывод, что Google наращивает аудиторию прежде всего за счет пользователей мобильных устройств.

Транснациональность мешает

Проблема «Яндекса» еще и в том, что его доходы и расходы исчисляются в разных валютах: расходы – преимущественно в евро и долларах США, доходы – преимущественно в рублях и других валютах стран СНГ. При этом компания, акции которой торгуются на американской, российской и немецких торговых площадках, ориентируется прежде всего на иностранного инвестора, о чем свидетельствует публикация отчетов исключительно на английском языке.

Основная область присутствия «Яндекса» как транснациональной компании – преимущественно Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, к этому списку недавно добавилась еще и Турция. Соответственно доход «Яндекс» получает в российских рублях, украинских гривнах, белорусских рублях, казахстанских тенге и турецких лирах. Все эти валюты, мягко говоря, не очень стабильные. По сути, компания является заложником валютных курсов.

Все перечисленные доходные валюты «Яндекса» в настоящий момент падают относительно евро и доллара США. Правда, несколько замедлилось падение относительно евро российского рубля и казахстанского тенге. По курсу рубля на следующий год единодушия нет. Рост дефицита бюджета пока никто не отменял, а значит, скорее, следует ждать боковых трендов по большинству валют доходной корзины «Яндекса», кроме белорусского рубля и украинской гривны – в этих странах факторы давления на курс национальной валюты слишком сильны.

Кроме валютного фактора, политика территориальной экспансии «Яндекса» имеет еще одну негативную сторону: в любой момент сервисы компании могут натолкнуться на протекционизм местных властей. Характерный пример – изучение деятельности «Яндекс.Такси» грузинским Агентством конкуренции. Перевозчика обвиняют в демпинге в связи с жалобой местной конкурирующей компании «200 200». Скорее всего, «Яндекс.Такси» попадет под имеющуюся в грузинском законодательстве статью «Злоупотребление доминирующим положением». В Москве в сентябре таксисты тоже протестовали против политики «Яндекс.Такси».

Руководство «Яндекса» отлично осознает растущие риски получения прибыли в других странах. Еще в начале года генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что компания будет меньше тратить средств на экспансию в Турции. Сейчас доля «Яндекса» в поисковиках, используемых жителями этой страны, составляет около 7 %, чему поспособствовали контракты с футбольным клубом «Фенербахче», на футболках игроков которого красуется логотип «Яндекса», и с браузером Firefox, в котором «Яндекс» – средство поиска по умолчанию для Турции. Однако в Турции наиболее популярны Internet Explorer и Chrome, а Firefox занимает ничтожную долю.

Казалось бы, при чем тут политика?

Политический фактор тоже не надо сбрасывать со счетов. В 2014 г. акции «Яндекса» обвалились после слов Владимира Путина о западном влиянии в компании. Собственно говоря, это и положило начало понижательному тренду. Примерно в то же время разгорелся скандал по поводу высказываний в социальных сетях директора украинского представительства «Яндекса» Сергея Петренко. О пожаре в Доме профсоюзов в Одессе, приведшего к человеческим жертвам, он заявил: «Зачистили город от сепаратистов». Петренко пришлось уволить, поскольку в России разгорелся нешуточный скандал на почве его высказываний. Попутно и пользователи Интернета, и некоторые российские политические деятели и официальные лица обратили внимание, что в украинской версии поисковика в топе находятся новости, где события на Украине освещаются с выраженно проукраинской позиции.

Денис Иконников не склонен придавать большое значение политике: «Безусловно, обострение отношений России и Запада оказало влияние на котировки акций на Московской бирже, поскольку многие иностранные инвесторы начали продавать активы и выводить деньги из России. Тем не менее не следует рассматривать акции «Яндекса» отдельно от остальных в этом контексте, поскольку персональных западных санкций компания не получала. Определяющие факторы динамики акций «Яндекса» – финансовые показатели и перспективы компании. Пока что организация не демонстрирует явных сигналов к росту».

Однако есть и гораздо более жесткие оценки текущей внешнеполитической конъюнктуры. Так, инвестиционный банкир Юрий Гольдберг смотрит на перспективы «Яндекса» в условиях текущей фактической изоляции России от развитых экономик мира скептически: «Русская акционерная компания «Яндекс», акции которой торгуются на мировых рынках и принадлежат самой широкой категории инвесторов, хозяйственную деятельность осуществляет в подавляющем объеме в России. Обобщенный Запад отцепляет и Россию, и Турцию от своей бизнес-среды. Против России действуют взаимные санкции – даже текущая сделка инвесторов из Швейцарии и Катара вызывает подозрение американцев, анонсировано расследование. Никакие успехи в бизнесе не умаляют рисков общей кризисной ситуации в российской экономике, экстраполирующейся и на хайтек, и на искусственное сдерживание амбиций «Яндекса» в ареоле его присутствия».

Несмотря на продолжающееся снижение стоимости акций, отказ от дальнейшей экспансии в других странах и проблему выручки в падающих валютах, у «Яндекса» сохраняются возможности для развития. По мнению Павла Саласа, компании выгодно повышение цен на рекламу, задуманное Национальным рекламным альянсом (НРА), контролирующим около 75% телевизионного рынка: «НРА планирует поднять цены на телерекламу на 15%, что заставит потенциальных рекламодателей искать другие способы размещения. Вполне ожидаемо, что многие организации выберут рекламу в Интернете, где основным игроком является «Яндекс». В данный момент на интернет-рекламу приходится ориентировочно 90 млрд руб., или 38% расходов фирм на раскрутку товара». Возможно, именно поэтому в третьем квартале 2016 г. многие из институциональных инвесторов предпочли увеличить долю бумаг поисковика в своих портфелях. В совокупности новый приток инвестиций составил $302,4 млн против оттока в $50,3 млн.

Положительным фактором можно назвать увеличение объема перевозок у компании «Яндекс.Такси», работающей во многих городах СНГ и являю-щейся самым быстрорастущим сегмен-том «Яндекса»: рост на 151% в третьем квартале против роста на 21% в сегмен-те «Поиск и портал». По предварительным итогам 2016 г. «Яндекс.Такси», прошлогодний лидер российского рын-ка, обогнала компанию Gett по охвату городов. К тому же, грузинский пример, по всей видимости, вынудит руководство «Яндекса» в дальнейшем осмотрительнее подходить к вопросу запуска «Яндекс.Такси» в других странах. Планы же охватить все российские города с населением более 300 000 человек, похоже, слишком амбициозные. Давно уже не секрет, что региональные операторы такси боятся прихода «Яндекса», который на московском рынке уже фактически стал монополистом. В Санкт-Петербурге местные перевозчики уже провели несколько акций протеста.

Сам «Яндекс» повысил прогноз роста выручки, считая, что она по итогам 2016 г. увеличится на 22–24%. Причем на компанию «Яндекс.Такси», выручка которой продолжает увеличиваться, по словам Дениса Иконникова, приходится менее 5% дохода: «Более 95% выручки компания получает от онлайн-рекламы. В связи с этим в краткосрочной перспективе именно доход от рекламы будет определять рост организации». Похоже, прогнозы руководства «Яндекса» можно поставить под сомнение, поскольку доход от онлайн-рекламы показывает значительно меньший рост, чем доход от «Яндекс.Такси».

«Хотя в конце октября компания опубликовала сильные результаты по МСФО за третий квартал 2016 г., это не помогло ее бумагам выйти за пределы существующего в них нисходящего тренда. Технические перспективы к росту бумаг откроются только в случае пробоя уровня 1250 руб. наверх. В данном случае можно ожидать восстановления акций до уровня 1400 руб., однако этого будет недостаточно, чтобы вернуть цены в пределы долгосрочного растущего тренда от сентября 2015 г.», – считает аналитик ГК «Телетрейд» Анастасия Игнатенко.

Пока «Яндекс» вызывает у потенциальных инвесторов много вопросов. На фоне относительно положительных финансовых результатов в этом году на компанию давят макроэкономические факторы и, что немаловажно, растущий не по дням, а по часам государственный контроль интернет-контента. Деятельность Роскомнадзора настолько стала притчей во языцех, что породила «мемы» вроде «покончить жизнь Роскомнадзором» или «сделать что-то с собой по некоторым причинам». Из той же серии была и попытка юридически приравнять «Яндекс.Новости» к СМИ, которая, правда, провалилась. Но несмотря на ее провал, возможность какого-либо давления на «Яндекс» со стороны государства по политическим мотивам все равно присутствует, и вряд ли в ближайшее время этот риск снизится.

Основные продукты «Яндекса»

Сейчас «Яндекс» развивает пять основных бизнес-направлений: поиск и портальные сервисы, электронная коммерция («Яндекс.Маркет»), сервис по вызову такси, сервисы объявлений («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость», «Яндекс.Работа», «Яндекс.Путешествия») и экспериментальное направление, в которое входят «Кинопоиск», «Яндекс.Афиша» и «Яндекс.Телепрограмма», музыкальные сервисы, рекомендательные продукты, Yandex Data Factory, а также поиск и портал в Турции. Большую часть выручки (96%) «Яндекс» получает от рекламы в результатах поиска и на сайтах партнеров. Выручка сегмента «Поиск и портал» (зарабатывает на рекламе) выросла в третьем квартале 2016 г. на 21%, до 17,5 млрд руб., сегмента «Электронная коммерция» («Яндекс.Маркет») – на 45%, до 1,2 млрд руб., «Яндекс.Такси» – на 151%, до 587 млн руб. Сервисы объявлений («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и др.) показали рост на 45%, до 352 млн руб., экспериментальные направления («Кинопоиск», «Яндекс.Музыка» и др.) – на 98%, до 210 млн руб.