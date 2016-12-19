По данным источника, уже в начале 2017 г. первым заместителем президента – председателя правления ВТБ может стать Александр Винокуров, известный финансист, бывший президент группы «Сумма», а ныне президент инвестиционной группы A1, входящей в состав консорциума «Альфа-групп».

Александру Винокурову 34 года, он окончил Кембриджский университет, после чего работал в лондонском офисе банка Morgan Stanley. В 2006 г. финансист вернулся в Россию и стал руководителем московского отделения крупного американского инвестиционного фонда TPG Capital. В 2012–2014 гг. был президентом группы «Сумма», а в декабре 2014 г. перешел в A1.

Мощный импульс карьере Винокурова придала его женитьба в 2008 г. на Екатерине Лавровой, дочери министра иностранных дел России. С тех пор Сергей Лавров в определенных кругах считается ключевым лоббистом своего зятя. По некоторым данным, глава МИД РФ обсуждал с высшим политическим руководством страны переход Александра Винокурова на ключевую позицию в ВТБ. Согласно аппаратной традиции, существующей в РФ, крупные чиновники – верные соратники президента Владимира Путина могут рассчитывать на особые формы вознаграждения, например, назначение на ответственные посты в государственных и окологосударственных структурах их близких родственников. Так был вознагражден незадолго до ухода с должности директора Службы внешней разведки (СВР РФ) бывший премьер-министр страны Михаил Фрадков: один из его сыновей стал заместителем управляющего делами президента РФ, другой – первым заместителем председателя госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

При этом ряд аналитиков полагают, что к концу 2017 г. Александр Винокуров может заменить действующего президента – председателя правления ВТБ Андрея Костина. К работе последнего в текущем десятилетии накопилось немало претензий, связанных со значительным объемом токсичных кредитов в портфеле банка, – но не только.

ВТБ отчаялся вернуть доставшиеся ему вместе с Банком Москвы проблемные активы на 243 млрд руб. В крупные суммы обходится содержание украинского банка ВТБ. Если общая прибыль группы ВТБ, согласно международной отчетности, составила 15,4 млрд руб. в первом полугодии 2016 г., то по итогам первого полугодия украинский ВТБ получил убыток – 4,9 млрд гривен (12,49 млрд руб. по курсу на 1 июля). Плюс непрофильные активы, набирать которые ВТБ начал еще в кризис 2008–2009 гг. Заемщики не могли вернуть кредиты, и банку приходилось обращать в свою собственность предметы залога. Вероятно, это произошло из-за непрофессиональной работы риск-менеджеров, которые не могли объективно оценить масштабы будущего бедствия.

Доля необеспеченных кредитов в разгар кризиса у филиалов ВТБ оценивалась самим банком в 36%. В результате, по данным журнала Forbes Russia, на 1 июня 2016 г. ВТБ лидирует среди российских банков по объему непрофильных активов – 542 млрд руб., или 38% капитала группы. И убытки от них стремительно растут: в 2012 г. они составили 4,3 млрд руб., в 2013–2014 гг. – по 17,4 млрд руб., в 2015-м – 35,9 млрд руб.

Претензии к банку предъявляли и российская Счетная палата, и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США. После допэмиссии акций ВТБ на 180 млрд руб., проведенной в 2009 г. и выкупленной по большей части государством, доля РФ в банке увеличилась всего лишь на 37,3 млрд руб., сообщила в 2010 г. Счетная палата. Остальные 142 млрд руб. банк оформил как свой доход, который был направлен на погашение убытков от деятельности. Кроме того, государство выкупило акции ВТБ дороже, чем они реально стоили на тот момент. Счетная палата была недовольна: государство не получило долю в уставном капитале, за которую заплатило. Возникло подозрение, что вся эта операция понадобилась ВТБ, чтобы приукрасить свою отчетность. В противном случае, ему пришлось бы показать убытки гораздо большие, чем те 59 млрд руб., которые указаны в отчетности за 2009 г.

Американская комиссия обвинила в минувшем сентябре ВТБ и инвестбанк «ВТБ капитал» в совершении с декабря 2010 г. по июнь 2013-го фиктивных сделок и потребовала, чтобы ВТБ выплатил $5 млн штрафа. Комиссия посчитала, что ВТБ и «ВТБ капитал» провели на Чикагской товарной бирже больше 100 торговых сделок по фьючерсным контрактам рубль к доллару приблизительно на $36 млрд.

Источники, близкие к финансовому блоку правительства, говорят, что Минэкономразвития якобы не было довольно работой ВТБ и поддерживало идею обновления руководства банка. За что и пострадал глава министерства Алексей Улюкаев. Как уже писал «Ко», история с арестом Алексея Улюкаева началась с того, что некий глава государственного банка передал в «Роснефть» информацию: министр недоволен работой над сделкой с «Башнефтью» без дополнительного вознаграждения. Таким образом, «глава госбанка» сыграл роль посредника в сюжете, который закончился провокацией против министра. Кто же был этот таинственный банкир? Государственных банков в России не так много.

Примечательно, что к делу о приватизации «Башнефти» (из-за которой якобы Улюкаеву и была предложена взятка) имела отношение именно группа ВТБ, поскольку инвестиционное подразделение группы, «ВТБ капитал», было консультантом по сделке. На вопрос издания Life, не он ли был посредником, Андрей Костин не стал отвечать прямо, заявив: «Это не ко мне», чем дал дополнительный повод для подозрений.

Андрею Костину 60 лет, ВТБ он возглавляет почти 15 лет – с июня 2002 г. В 2012 г. он назывался в числе кандидатов на пост главы Минэкономразвития РФ, но тогда эту должность получил Андрей Белоусов, сейчас – помощник президента РФ по экономическим вопросам. Вероятный переход Александра Винокурова из A1 в ВТБ отдельные эксперты объясняют тем, что акционеры «Альфа-групп» были не вполне довольны эффективностью весомой части инвестиционных проектов A1 в 2015–2016 гг.

Отдельные вопросы вызвала попытка Винокурова совместно с его отцом Семеном Винокуровым, ранее работавшим в фармацевтической отрасли, создать частный холдинг в сфере дистрибуции лекарств путем поглощения и слияния аптечных сетей «СИА» и «36,6». «Альфа-групп» известна жесткими требованиями к менеджменту дочерних структур и высокой степенью контроля над результатами их деятельности, что отнюдь не всегда можно сказать о банках, принадлежащих государству, в частности, ВТБ.

Наблюдатели отмечают, что возможное появление г-на Винокурова в топ-менеджменте ВТБ отражает и общую линию власти на омоложение руководства госструктур. Можно вспомнить недавнее назначение ровесника Александра Винокурова – 34-летнего Максима Орешкина – министром экономического развития и ряд других кадровых решений.

Многие финансовые аналитики сходятся во мнении, что реформирование ВТБ в любом случае давно назрело. Независимо от того, будут ли реформы поручены команде Винокурова или другим специалистам.