All inclusive

Клиент мог иметь миллионные поступления на свой счет, активно пользоваться бизнес-залами, но подход к нему был такой же, как и к остальным. До недавнего времени так было и в Альфа-банке. «Мы понимали, что у наших клиентов разные потребности. Те, кто больше зарабатывает и имеет значительные накопления, тратят деньги иначе, нежели те, кто живет от зарплаты до зарплаты, – говорит старший вице-президент АО «Альфа-банк», директор по развитию массового сегмента Дмитрий Жиздюк. – В наших розничных продуктах мы уже некоторое время учитывали эти особенности. Теперь мы применили наши знания и опыт в этой сфере при создании продукта для зарплатных проектов». Для клиентов с высоким уровнем дохода Альфа-банк сразу формирует предложение с более высокой категорией карты и набором услуг, которые можно получить бесплатно.

Расширение бесплатных возможностей для клиентов происходит не только в зависимости от дохода, но и от количества транзакций, остатков на счете. Раньше для индивидуальных зарплатных клиентов не было преференций в принципе. В ближайшее время возможность перейти на «повышенные» пакеты услуг появится и у них.

Для удобства зарплатных клиентов по предлагаемым им пакетам услуг обслуживание будет бесплатным при соблюдении одного из трех критериев: необходимый уровень заработной платы, остатки на всех счетах или обороты по карте в течение месяца. Таким образом, даже при постоянном доходе меньше заявленного порога клиент может стать обладателем пакета услуг «Комфорт» или «Максимум+», если он регулярно пользуется картой для оплаты покупок.

Зарплатный проект в Альфа-банке имеет ряд уникальных преимуществ по сравнению с предложениями других кредитных учреждений. Во-первых, клиенту предлагается сразу шесть бесплатных счетов: в рублях, долларах, евро плюс три накопительных – также в трех валютах. Во-вторых, имея зарплатную карту Альфа-банка, можно открыть накопительный счет, установить лимит, и 10–30% от суммы зарплаты или сделанных покупок будет автоматически переводиться на специальный счет, где деньги станут храниться с начислением дохода по высокой ставке до 7% годовых. В третьих, все операции по картам можно контролировать в режиме реального времени, используя мобильный банк «Альфа-мобайл» или SMS-оповещение «Альфа-чек» (бесплатное в пакетах услуг «Оптимум», «Комфорт» и «Максимум+»), или передовые технологии, такие как Apple Pay. В-четвертых, что немаловажно, можно обслуживаться в любом отделении банка по всей России и снимать средства без комиссии в широкой сети банкоматов Альфа-банка и партнеров сети. В-пятых – в режиме онлайн пополнять карты бесплатно с услугой «c2c-перевод», что удобно для перевода средств из других банков и от друзей; переводить средства на карты внутри банка коллегам (например, на обеды или дни рождения). Это совершенно элементарно сделать через «Альфа-мобайл» просто по номеру телефона. В-шестых – возможность получить карту с индивидуальным дизайном. Зарплатные карты могут быть не только дебетовыми, но и кредитными – со стодневным льготным периодом. И здесь клиентам предлагается большое разнообразие кобрендинговых карт. Есть у Альфа-банка и уникальная двухсторонняя карта «Близнецы»: одна сторона дебетовая, а вторая – кредитная. У нее два чипа и две магнитные полосы. Для каждой стороны карты – свой PIN-код.

Сейчас уже можно расплачиваться не только пластиковой картой, но и мобильными устройствами или другими гаджетами, такими как часы или электронный браслет. Это и удобство, и комфорт, и помощь в решении финансовых задач клиента. А банк таким образом сохраняет клиентов и решает проблему с их оттоком – вряд ли кто захочет менять кредитное учреждение, если оно полностью удовлетворяет все банковские потребности. Если раньше, когда клиент менял работу, его переводили с корпоративного пакета услуг и приходилось заново знакомиться с банком, продуктами и тарифами, то сейчас клиент сразу будет вовлечен в процесс взаимодействия с банком. А если он перейдет на работу в другую организацию, но захочет продолжать получать зарплату на карту «Альфы», условия бесплатного обслуживания для него сохранятся.