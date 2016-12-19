Почтовый роман

Было затронуто всеобщее чувство социальной справедливости: ведь миллионы долларов получал глава ведомства с самыми низкооплачиваемыми сотрудниками. Между тем за скандалом с бонусом стоит интересный и драматичный процесс – попытка превращения одного из старейших государственных ведомств в подобие бизнес-структуры.

Как в бизнесе

В 2013 г. 30-летний глава Министерства связи Николай Никифоров, один из самых молодых министров в новейшей российской истории, к тому же, прибывший в Москву из прогрессивного Татарстана, решил провести радикальную модернизацию почты. Новым главой почтового оператора был назначен Дмитрий Страшнов, имевший богатый опыт работы в частном бизнесе – он был генеральным директором оператора сотовой связи «Tele2 Россия», а до этого занимал руководящие позиции в таких корпорациях, как Electrolux и Royal Philips. Руководство «Почты России» Страшнов также сформировал из «рыночных» менеджеров. Так, его заместителем по почтовому бизнесу стала бывший коммерческий директор «Tele2 Россия» Инесса Галактионова. Развитием посылочного бизнеса и экспресс-доставки занялся бывший директор по логистике компании «Евросеть-ритейл» Сергей Малышев. Заместитель директора по IT почтового ФГУПа Сергей Емельченков пришел из «Т плюс» (бывшего «КЭС-холдинга»).

Страшнов должен был совершить то же чудо, что и Герман Греф в Сбербанке – заставить слона танцевать. Но задача перед ним стояла более сложная. Персонал «Почты России» был более многочисленный, чем в Сбербанке (350 000 против 230 000 сотрудников), и он был крайне низкооплачиваемый. У «Почты», в отличие от Сбербанка, было гораздо меньше возможностей заменять живых работников информационными технологиями и оптимизировать сеть отделений.

Скандал вокруг бонуса Дмитрия Страшнова разгорелся во многом именно потому, что в таком казенном по духу учреждении, как почта, руководство начало наводить порядки, свойственные частным корпорациям, – с соответствующими вознаграждениями топ-менеджменту. Но бонусами дело не ограничивалось. Например, хотя юридически «Почта России» была унитарным предприятием, при ней, как при акционерном обществе, был создан совет директоров, куда вошли представители международного бизнеса – экс-гендиректор немецкой Deutsche Post Клаус Цумвинкель, бывший глава Всемирного почтового союза Эдуард Дайан и советник президента фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен. Финансовую модель предприятия разработала The Boston Consulting Group (BCG), которая запланировала сократить его штат за 10 лет с 350 000 до 276 000 человек.

Проблема-2014

Настоящим коммерческим предприятием «Почта» все-таки не была, поскольку вплоть до 2014 г. получала субсидии от государства. С этими субсидиями получилась не самая красивая история. В апреле 2015 г. Дмитрий Страшнов заявил, что 2014 г. стал первым за 10 лет, когда «Почта» получила настоящую прибыль без помощи субсидий. Однако уже в мае того же года пресс-служба почтового предприятия пожаловалась, что из положенных ей в 2014 г. субсидий в размере 5,4 млрд руб. 1,8 млрд руб. государством выплачены не были. Тогда же депутат от «Справедливой России» Андрей Крутов направил в Счетную палату требование проверить финансовую деятельность «Почты России», отмечая, что при субсидиях, превышающих прибыль, почтовое руководство позволило себе значительные вознаграждения. Так что искра нынешнего скандала зародилась еще полтора года назад. Теперь же и Генеральная прокуратура заявила, что настоящей прибыли в 2014 г. все-таки не было.

2014 г., в сущности, первый год, когда Страшнов руководил своей «империей связи», стал для него вообще несчастливым. В конце 2014 г. Контрольное управление президента РФ провело проверку почтового оператора и пришло к выводу, что качество его работы не соответствует нормативам, а инфраструктура вовлекается в схемы по отмыванию денежных средств. «Контрольный срок пересылки письменной корреспонденции в Москве составляет два дня, – указывалось в отчете контролеров. – В реальности даже семидневный срок обеспечивается с надежностью в 4%, доля же утерянных посылок увеличилась до 30%».

Пилотные проекты

Изменилось ли что-то с тех пор? Если посмотреть ленту новостей, можно увидеть, что сроки доставки корреспонденции нарушаются повсеместно, но касаются не очень большой ее доли. Так, например, недавняя проверка Роскомнадзора по Калининградской области показала, что с нарушением срока доставляется 9% межобластной корреспонденции. Аналогичная проверка в Крыму показала сходную цифру – нарушение сроков примерно по 10% корреспонденции.

Команда Страшнова пытается вести себя, как менеджмент торговой корпорации, – развивать инфраструктуру и внедрять новые технологии. «Вопреки ожиданиям рынка, да и общественности, «Почта России» достигла действительно серьезного прогресса как в области работы с физическими лицами, так и в организации бизнес-процессов. Новое руководство «Почты России» смогло при увеличении средних зарплат и оптимизации штата в сторону увеличения, а также при достаточно дорогостоящем ремонте порядка 50% отделений по всей стране не только сохранить рентабельность, но и увеличить ее», – утверждает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.

Например, в нынешнем году была внедрена услуга оформления подписки через мессенджер Viber. Совместно с «Ростехом» почтовый оператор реализует проект автоматизации своих закупок, вложив в него 295 млн руб. В Московской области запущена пилотная рассылка штрафов ГИБДД и документов от судебных приставов по электронной почте. Важнейшим проектом стал «Почта банк», созданный совместно с ВТБ.

Однако по стране качество обслуживания остается крайне неровным, и отзывы о работе почты чрезвычайно разнообразны – одни удивляются произошедшим изменениям, другие разочарованы их отсутствием. «В последние годы «Почта» меняется в лучшую сторону, стремится повысить уровень услуг, стать ближе к заказчикам, но в силу бюрократичности это ей не всегда удается или удается не на все 100%», – подчеркивает заместитель генерального директора компании «Максипост» Алексей Прыгин. Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента компании «Альпари», подчеркивает, что «Почта» – это не рыночное предприятие в полном смысле этого слова, поэтому оценивать результаты его деятельности по чисто рыночным критериям рентабельности очень сложно и не всегда корректно. Так же эффективно, как работает крупная частная рыночная корпорация, «Почта России» не будет работать никогда.

Посылочный рай

С точки зрения бизнеса главные усилия оператора связи сегодня сосредоточены на доставке посылок. Бумажная корреспонденция рано или поздно уйдет в прошлое, но развитие интернет-торговли придает существованию почты новый смысл. Если внутри крупных городов существуют разные системы доставки товаров из интернет-магазинов, то в междугородной доставке конкурентов у «Почты России» мало, а в международной посылочной торговле государственный оператор является практически монополистом. Между тем интернет-торговля растет на десятки процентов в год, а скорость развития ее международного сегмента просто ошеломительна. С января по сентябрь «Почтой России» было обработано 145,5 млн международных отправлений против 78,5 млн за аналогичный период прошлого года. До конца года количество международных посылок составит около 230 млн, что в 10 раз больше объема за 2012 г. По итогам 2015 г. общая выручка ведомства увеличилась на 6% (с 140 до 149 млрд руб.), в то время, как доходы от посылочного бизнеса – на 19%.

90% международной посылочной торговли приходится на Китай. Таким образом, российская экспансия компании Alibaba и все большее пристрастие россиян к дешевым китайским товарам становятся важнейшими драйверами рентабельности почты. И именно в посылочной сфере проявляется коммерческая креативность руководства «Почты России». Например, ведомство Дмитрия Страшнова и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) запустили образовательный проект, который должен знакомить сотрудников интернет-магазинов с онлайн-сервисами почтового оператора. В нынешнем ноябре, во время «черной пятницы», ведомство Страшнова в восемь раз снизило тарифы для интернет-магазинов. «Почта» и сама хочет стать участником рынка онлайн-торговли – для этого она создала площадку «Почтамаркет», которая позволит вести торговлю на сайте и через бумажные каталоги в отделениях.

В итоге, по данным АКИТ, в первом полугодии 2016 г. доля «Почты России» на рынке доставки товаров из интернет-магазинов выросла до 61% против 51% годом ранее.

Сегодня мы наблюдаем драматичное соревнование с неясным исходом: продолжит ли доля «Почты России» в онлайн-секторе расти или частные системы доставки смогут повернуть ситуацию вспять, пользуясь нерасторопностью почтовой корпорации. Пока что рынок поделен между ними. Как отмечает председатель совета директоров компании «Глобал рус трейд» Анна Нестерова, в то время, как крупнейшие интернет-магазины совершенствуют логистику, доля «Почты России» растет за счет усиления международного направления.

Не та упаковка

Участники рынка онлайн-торговли готовы оценить усилия «Почты России», но отмечают, что во взаимоотношениях магазинов и оператора связи остается немало сложностей. По словам основателя интернет-магазина Simple Kids Ольги Тепляковой, основная проблема взаимодействия с почтой – это упаковка. «Почта» требует, чтобы все посылки упаковывались в ее пакеты, которых либо часто нет в наличии, либо они не подходят по размеру. Ну и, конечно, играют роль порча и поломка товаров.

«Ручная обработка каждого заказа, отсутствие возможности дистанционного оформления посылок и оптовых отправок приводит к большим издержкам интернет-магазинов, которые и без того имеют низкую маржинальность ввиду высокой конкурентности. Про сроки доставки и потерю посылок можно не говорить, так как это всем известно», – продолжает директор по маркетингу сервиса SafeCrow Наталья Сергиенко,

Алексей Прыгин вспоминает, что какое-то время тому назад «Почта» ввела новые тарифы для e-commerce – «Посылка онлайн» и «Курьер онлайн»: в соответствии с ними интернет-магазины могут по единому тарифу (который меньше обычного) отправлять посылки весом до 5 кг. Это было хорошее начинание, но, во-первых, эти посылки магазин должен привезти в подмосковный сортировочный центр самостоятельно, а во-вторых, облегченный тариф действует при условии доставки не менее 1000 заказов. И получается, что для многих небольших магазинов этот тариф недоступен.

Все эти проблемы побуждают многих экспертов прогнозировать, что со временем на фоне растущей интернет-торговли и в сфере доставки у «Почты России» появятся сильные конкуренты. «Пока «Почта России» определяется со стратегией развития, внедрением и обкаткой новых технологий, ее место на российском рынке занимают такие компании, как Itella, eTraction, Ozon Production и др.», – говорит руководитель клиентской службы платежного агрегатора и электронного кошелька SimplePay Илья Платонов.

Как отмечает Анна Нестерова, ключевая проблема в отношениях онлайн-ритейлеров и почтовой службы – это большие сроки доставки. Именно поэтому электронные интернет-магазины, такие как Wildberries и Ozon, инвестируют в создание собственных распределительных центров в регионах. Это позволяет им существенно сократить сроки доставки. Еще один конкурент появляется у «Почты России» в лице нового проекта «Юлмарта», который планирует по франшизе открывать по всей России центры, где клиенты интернет-магазинов смогут забирать свои посылки.

Основные конкуренты «Почты России» на данный момент (Pony Express, DPD, «СПСР-экспресс») тоже наращивают географию охвата, хотя сравняться с главным почтовым оператором не могут.

Будет ли «Почта» акционерным обществом?

Почтовое ведомство может похвастаться сокращением производственных расходов, но рост его выручки пока отстает от инфляции. Зарплаты на почте увеличиваются, но очень медленно – средний работник получает около 20 000 руб. Для развития любой структуры нужны инвестиции, но для их привлечения у ФГУПа мало инструментов. Евгения Абрамович отмечает, что все средства, которые использует почтовое учреждение, являются бюджетными, и при возможных сезонных колебаниях спроса его рентабельность может падать, а значит – создавать дополнительную нагрузку на бюджет. «Учитывая масштабы «Почты», бездефицитность ее бюджета – скорее эффект низкой базы, нежели закономерный долгосрочный тренд. Через какое-то время он закончится. Возможно, через год, возможно, через два», – прогнозирует Евгения Абрамович.

Проект акционирования «Почты России» существует уже несколько лет, ее представители заявляли, что готовы к этому, но государство пока медлит. «На наш взгляд, с точки зрения прозрачности бизнеса и слабых финансовых результатов это предприятие сегодня к акционированию не готово», – считает Наталья Мильчакова.

«Очевидные плюсы и сдвиги в работе почты, конечно же, присутствуют, – говорит генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. – Прежде всего это касается изменения и становления новой системы управления, а также вопросов логистики. К сожалению, процесс изменения всего комплекса в компании носит очень длительный процесс, и пока больше видны проблемы – убыточность предприятия, чрезмерно длительные сроки доставки корреспонденции, низкий уровень заработных плат и нехватка сотрудников».