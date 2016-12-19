Движение – все, результат – ничто

Заявление Алексея Навального о желании баллотироваться в президенты России в 2018 г. вызывало некоторое оживление в соцсетях и прессе, однако настоящей информационной бомбой все-таки не стало.

Причин для этого несколько. Все-таки не ясно, станет ли Навальный реальным кандидатом – официально он пока никем не выдвинут, а дело «Кировлеса» еще не закончено. Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин полагает, что с помощью Навального Кремль мог бы решить проблему явки на президентские выборы, но опасения потерять контроль над ситуацией, скорее всего, возьмут верх, и, вполне вероятно, к выборам оппозиционера не допустят. «Пока я скептически отношусь к его шансам», – говорит политолог Евгений Минченко.

Но есть и более важная причина: сами выборы 2018 г. уже не вызывают большого интереса – уж слишком предсказуемы их результаты. Любой кандидат станет на них лишь статистом. Однако Навальному можно быть благодарным хотя бы за то, что он создает в нашей политической жизни некое подобие «движухи» и заставляет общество обсуждать альтернативы существующей политике. «На выборах нам пора выбирать не только человека, пора выбирать между застоем и программой развития. Я такую программу развития готов предложить стране. Я готов доказать, что она лучше, чем то, что предлагает власть», – заявил сам Навальный. По его словам, выборы – это дискуссия о пути развития страны.

Другое дело, что пока программа Навального не производит большого впечатления. По сути, это даже не программа, а только ее тезисы, хотя для выборов, наверное, большего и не надо. Экспертной команды, команды будущих министров у Навального еще пока нет, хотя, быть может, они скоро появятся: «В ближайшее время на сайте, посвященном участию в выборах президента, мы запустим раздел «Кто поддерживает Алексея Навального», и все узнают об этом, – заверил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов.

Во время выборов мэра Москвы экономическую часть программы Навального писал известный экономист Сергей Гуриев, но сейчас, судя и по качеству текста программы, и по имеющемуся новостному фону, в ее написании не были задействованы интеллектуальные ресурсы за пределами самого ФБК, исполнительным директором которого является финансист Владимир Ашурков. Опубликованная программа Навального представляет собой довольно эклектичный набор лозунгов, относящихся к разным политическим парадигмам – социалистической, либеральной, националистической. Как выразился сопредседатель наблюдательного совета ИК «Третий Рим» Андрей Мовчан, «программа Алексея Навального вобрала в себя все лучшее, что есть в программах кандидатов в президенты России за последние 25 лет, при этом оставшись типичной программой кандидата в президенты России из нашего настоящего и недавнего прошлого».

Экономической политике в программе Навального уделяется не очень много места – она больше посвящена вопросам социальной справедливости, борьбы с коррупцией, внешней политики и перераспределения бюджетных расходов. К последнему пункту, например, относится обещание за счет урезания военных расходов удвоить затраты на здравоохранение и увеличить финансирование строительства дорог.

Ни одного упоминания о таких, казалось бы, назревших вопросах, как приватизация, демонополизация или пресловутая проблема нефтяной иглы, в нынешнем наброске программы не найти. Но очевидна попытка учесть законы массовой психологии и позаботиться, чтобы пункты программы производили впечатление на максимально большой круг читателей – отсюда требования ввести визовый режим со Средней Азией и Закавказьем и поднять МРОТ до 25 000 руб. В то же время в нем присутствуют радикальные лозунги из либерального репертуара – например, освободить микробизнес от налогов, отчетности и регулирования, а также радикально дебюрократизировать систему жилищного строительства.

Задача президентской программы Навального не в том, чтобы выдать ее за четкий план действий, а в том, чтобы популистскими лозунгами объединить как можно больше групп интересов. Одним он обещает политику экономической открытости и превращение России в ведущую экономическую силу в Европе и Азии, а другим – ввод виз со странами Средней Азии, то есть путь изоляционизма. Эклектичность и популизм программы Навального заставили очень многих наблюдателей начать сравнивать его с Дональдом Трампом. Очевидно, что предвыборная кампания Навального будет креативной, особенно это касается Интернета. Креатив уже начался: один сторонник Навального заявил, что за каждый лайк к его посту он будет посылать 100 руб. в пользу кампании и своего кандидата. В итоге пост набрал 3000 лайков, и Алексей Навальный получил взнос в 300 000 руб.

Если не думать о благих намерениях, которые стоят за этими программными требованиями, а попытаться поразмышлять, возможно ли их выполнение буквально, то излишняя радикальность тезисов Навального порождает многочисленные вопросы. Полное освобождение индивидуальных предпринимателей от налогов все-таки нелогично, поскольку они являются потребителями социальных услуг государства, а роль драйверов инноваций играют тем не менее не они.

Требование визового режима со Средней Азией играет на ксенофобских настроениях населения, но с экономической и демографической точек зрения это решение отнюдь не очевидное.

Требования дебюрократизации, судебной реформы и борьбы с коррупцией слишком расплывчаты.

По поводу увеличения МРОТ до 25 000 руб. Андрей Мовчан говорит следующее: «Взмахнули волшебной законодательной палочкой, и: а) разорили и увели в тень море малого бизнеса, который не в состоянии платить 25 000 всем работникам; б) нагрузили бюджет примерно 240 млрд руб. в месяц дополнительных выплат бюджетникам (это 2,9 трлн руб. в год, 25% всего федерального бюджета на сегодня, половина стоимости всех дач и дворцов, по нашему расчету. Даже если все отобрать и кому-то продать, хватит только на два года)».

В то же время вопреки заявлениям многих экспертов требование удвоить бюджет здравоохранения за счет военных не выглядит абсолютно нереальным: оборонный бюджет 2017 г. составляет 1,021 трлн руб., федеральные расходы на здравоохранение – 377 млрд руб. Впрочем, это не совсем экономика.

«Менее понятны, и об этом много говорили, экономические взгляды Навального, и, конечно, очень интересно, какая экономическая программа будет представлена, – заявляет политолог Владимир Слатинов. – Из того, что мы слышали, – это набор таких институциональных реформ: понятно, что это реформа правоохранительной, судебной системы, госаппарата и борьба с коррупцией. Вот это пока более или менее понятно в будущей программе Навального. Что касается экономической и социальной части, здесь много вопросов».

«Эта программа – естественный продукт отсутствия в России открытой политики и заблуждений команды, вынужденной говорить в основном не то, что она думает, поскольку ее представления о том, как работает демократия, искажено», – считает заместитель шеф-редактора ИД «Коммерсантъ» Дмитрий Бутрин.

Впрочем, пока мы имеем дело лишь с первым наброском, и до выборов 2018 г. еще есть масса времени для дополнения и редактирования программы. Так, партия «Парнас» заявила, что поддержит Навального, если он согласует с ней свою программу.

Впрочем, отдельного обсуждения требует тема, зачем будет нужна самая хорошая программа. В чем действительно сегодня нуждается общество – так это в четком понимании, какие же недостатки имеются в социальной и экономической системе России и о каких реформах нужно думать. Фигура Алексея Навального воплощает саму возможность политического действия и символизирует идею альтернативы. Но его довольно сырая программа отнюдь не способствует установлению общественного консенсуса по вопросу о том, какие же корректировки нужны государственной политике.

Важнейшие пункты экономической программы Алексея Навального

Единовременный налог на олигархов, чье состояние нажито на перепродаже сырья и господрядах, а также участников залоговых аукционов.

Радикальное сокращение бюрократии.

Полное освобождение от налогов и отчетности индивидуальных предпринимателей с небольшим доходом.

Повышение минимального размера оплаты труда до 25 000 руб.

Радикальная дебюрократизация жилищного строительства.

Визовый режим со странами Средней Азии и Закавказья.

Увеличение открытости госзакупок.