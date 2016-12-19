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Навальный против статистики

Сегодня гораздо важнее то, что кандидат не говорит об экономической программе, чем то, что он говорит
19 Декабря 2016 | Милана Давыдова

По последним опросам ВЦИОМ, россияне больше всего доверяют армии, РПЦ и СМИ.

И если кому-то кажется, что ВЦИОМ давно потерял связь с реальностью, то это ошибка. Скорее, связь с реальностью потерял Алексей Навальный, который решил баллотироваться в президенты. Аналогии с прошедшими выборами в США не проходят: состав почвы другой и климатические условия не те. Выборы – занятие дорогое. Пофантазируем, что Навального вдруг проспонсирует весь частный бизнес. Но этого будет мало: 70% экономики контролируют госкомпании. А уж они-то давно знают, на чью кампанию перечислять деньги.

Вполне вероятно, что решение главного оппозиционера баллотироваться в президенты в 2018 г. будет одобрено наверху. Для наглядности, так сказать. И 1 млрд руб. на предвыборную кампанию Навальный как-нибудь насобирает. Но брать деньги у богатых и привлекать при этом голоса бедных – занятие трудоемкое. А главное, что внятной экономической программы у Навального как не было, так и нет. 

Но какая может быть программа у Путина, Жириновского, Миронова или Матвиенко? Они, как и Навальный, за все хорошее и против всего плохого. Сегодня гораздо важнее то, что кандидат не говорит об экономической программе, чем то, что он говорит. Вот не говорит же Навальный о пересмотре итогов приватизации. Не говорит и о люстрации, не ставит под сомнение профпригодность высших чиновников правительства. Не говорит и о своих соратниках, с кем предполагает работать. Трудно представить, кто может войти в его кабинет министров. Все эти вопросы волнуют противников нынешней власти, для которых Навальный мог бы стать хоть какой-то альтернативой. 

Навальный верен себе – он не дает четких ответов, а харизмы не хватает. Он не Трамп и даже не Ельцин. И если бы ВЦИОМ сейчас с какого-то перепугу собрался подсчитать потенциальных сторонников оппозиционера, их число вряд ли бы вышло за границы статистической погрешности.

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