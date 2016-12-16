Коллекторы в России будут подчиняться судебным приставам

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ, закрепляющий за Федеральной службой судебных приставов надзор за коллекторами и ведение реестра. Право на дальнейшую деятельность получат только те коллекторы, который попадут в этот список.

Для осуществления новый функций ФСПП должна появиться особое постановление правительства и быть улажен ряд бюрократических вопросов. Основная трудность заключается в том, что еще не принят ряд нормативных актов и не создан сам реестр. Однако даже при условии скорейшего подписания необходимых документов рынок взысканий не будет функционировать минимум весь январь.

Помимо этого, ФСПП вряд ли будет торопиться с надзором за коллекторами, так как бюджет на финансирование данной деятельности еще не определен.