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Новости

РФПИ и японский JBIC создадут инвестфонд

В экономику страны новый фонд рассчитывает привлечь до $1 миллиарда
16 Декабря 2016
РФПИ и японский JBIC создадут инвестфонд

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что создание российско-японского инвестиционного фонда позволит привлечь в российскую экономику до 10 миллиардов долларов.

Ранее Дмитриев сообщил, что РФПИ и Японский банк для международного сотрудничества создают совместный инвестиционный фонд с объемом инвестиций до 1 миллиарда долларов: «Миллиард долларов, вложенные нашими сторонами, позволит привлечь до 10 миллиардов долларов в экономику России».

Также глава российского фонда добавил, что с новой организацией будет сотрудничать ведущие японские компании и банки: «Сейчас мы обсуждаем более 20 проектов, первые из которых мы надеемся реализовать в ближайшие шесть месяцев».

Помимо этого, Дмитриев подчеркнул, что создание российско-японского фонда станет первым инструментом, позволяющим JBIC инвестировать средства в акции.

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