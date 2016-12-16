РФПИ и японский JBIC создадут инвестфонд

Ранее Дмитриев сообщил, что РФПИ и Японский банк для международного сотрудничества создают совместный инвестиционный фонд с объемом инвестиций до 1 миллиарда долларов: «Миллиард долларов, вложенные нашими сторонами, позволит привлечь до 10 миллиардов долларов в экономику России».
Также глава российского фонда добавил, что с новой организацией будет сотрудничать ведущие японские компании и банки: «Сейчас мы обсуждаем более 20 проектов, первые из которых мы надеемся реализовать в ближайшие шесть месяцев».
Помимо этого, Дмитриев подчеркнул, что создание российско-японского фонда станет первым инструментом, позволяющим JBIC инвестировать средства в акции.