Средства от приватизации «Роснефти» перечислены в госбюджет

Игорь Сечин, глава «Роснефти», доложил президенту России Владимиру Путину о перечислении в бюджет страны всех средств от приватизации 19,5% акций крупнейшей российской нефтекомпании, сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента.

Ранее «Роснефтегаз» сообщил о получении средств от продажи 19,5% акций «Роснефти» и о подготовке перевода 710,8 миллиарда рублей в бюджет страны с учетом поручений об избежании волатильности на валютном рынке страны.

7 декабря 2016 года Сечин доложил президенту РФ о завершении подготовки приватизации 19,5% акций компании, а 10 декабря участники сделки сообщили о подписании соглашения. Покупателем страд консорциум в составе швейцарского трейдера Glencore и катарского суверенного фонда. Сумма сделки составила 692 миллиарда рублей. Бюджет в итоге получит 710,8 миллиарда рублей, включая дополнительные дивиденды от «Роснефтегаза» на 18 миллиардов рублей.