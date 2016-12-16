Россия сократила импорт продуктов втрое за время санкций

За время действия продовольственного эмбарго Россия сократила импорт продовольствия в три раза, с $60 млрд до $20 млрд, сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев в эфире телеканала "Россия 24".

Как уточнил Ткачев, полки магазинов в стране на 80-90% заняты отечественным продовольствием.

"Год мы закончили с неплохими результатами - рост 3%, он не хуже, чем в прошлом году. Рекордный урожай зерна в 117 млн тонн и более", - сказал Александр Ткачев. Рост сельского хозяйства в 2015 г. составил 2,6%.

Напомним, продовольственное эмбарго действует в России с 7 августа 2014 г.

Резкого открытия российского рынка продовольствия для зарубежных продуктов пока не планируется. "Мы будем очень аккуратно и осторожно вводить, может быть, разрешать (ввоз - ИФ) по каким-то позициям, отдельным предприятиям или по тем или иным продуктам в нашу страну", - заявил Ткачев.