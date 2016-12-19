"Росгосстрах" и "Открытие" могут объединиться

Группа «Открытие» и группа «Росгосстрах» собираются объединиться, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Владелец основных активов «Росгосстраха» Данил Хачатуров может стать в рамках сделки миноритарным акционером «Открытие Холдинг».

Причиной объединения, которое может произойти уже в 2017 г., стала ситуация на рынке ОСАГО и необходимость привлечения средств для развития бизнеса, уточняет издание. Предполагается, что «Открытие» будет развивать банковский бизнес наряду с инвестиционным и брокерским, а управление страхового бизнеса останется под сотрудниками «Росгосстраха».

Если сделка состоится, на рынке появится крупнейшая частную финансовая группа с активами более 4 трлн руб. и клиентской базой в 50 млн человек. В рамках сделки контроль над банковским и страховым бизнесом «Росгосстраха» перейдет «Открытие Холдингу».

Напомним, в ноябре 2016 г. стало известно, что "Росгосстрах" планировал увеличить уставной капитал компании на 46,45 млрд руб. Допэмиссию компания планировала провести на открытом рынке. Весь 2016 г. компани показывала финансовые убытки - за 9 месяцев 2016 г. чистый убыток по РСБУ составил 4,3 млрд руб., по МСФО за полугодие 8,65 млрд руб. Из-за нестабильности доходов 12 декабря рейтинговое агентство S&P поставило рейтинги «Росгосстраха» на пересмотр с «негативным» прогнозом.

Основными акционерами "Открытие холдинга" являются Вадим Беляев (28,6%), структуры главы "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова и вице-президента нефтяной компании Леонида Федуна (19,9%), банк ВТБ (9,99%), группа "ИСТ" Александра Несиса и его партнеров (9,8%), Рубен Аганбегян (7,96%), Александр Мамут (6,67%). "Росгосстрах" является миноритарием банка "Открытие". В сентябре этого года компания приобрела бизнес "Открытия" в сфере страхования жизни (условия сделки не раскрывались).