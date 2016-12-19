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Мнение

Договор дороже нефти?

Эксперты и участники рынка - о заключении догвора об ограничении добычи нефти
19 Декабря 2016

ОПЕК и «некартельным» странам-нефтедобытчикам впервые за восемь лет удалось договориться о снижении добычи. 

 

Минус 1,8 млн баррелей в  сутки. Россия должна сократить производство на 300 000 баррелей в сутки. Это несмертельные объемы, полагают российские нефтянники, тем более, что результат уже очевиден: цена на нефть сразу пошла в рост. Правда, при этом «расчехлили» свои буровые сланцевики. И это не единственный риск. Достаточно вспомнить, что договоренности ОПЕК часто на нефти писаны.


Александр Новак Министр энергетики РФ

«У каждой компании может быть ситуация разная – у кого-то спрогнозирован рост, у кого-то снижение. В данном случае мы не устанавливали отдельные квоты отдельным компаниям, мы и не имеем на это права. В процессе обсуждения мы пришли к тому, что отдельные особенности каждой компании учитывать станет невозможно, поэтому будет равный подход относительно снижения добычи».


Александр Дюков Глава ПАО «Газпром нефть»

«Возможны договоренности между компаниями, главное, чтобы добыча в РФ сократилась на 300 000 баррелей в сутки. Между собой мы можем договариваться».


Николай Токарев Президент ПАО «Транснефть»

«Конечно, будет чувствительно, но там не такие объемы смертельные, чтобы мы уж очень расстроились».


Равиль Маганов Первый исполнительный вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»

«Есть определенные пропорции добычи нефти. Компании будут снижать добычу с учетом своих особенностей. Это базово».


Евгений Толочек Президент ПАО НК «РуссНефть»

«Все хорошо. Цена нефти растет. И мы готовы снижать добычу, как и вся страна, – пропорционально».


Богдан Зварич Аналитик ГК «Финам»

«Цены на нефть продолжат расти. В прогнозах уже появляется цифра $60 за баррель, даже $65. Но это в краткосрочной перспективе. В 2017 г. прогнозная цифра – $55–57 за баррель, что уже неплохо для российской экономики. Особенно в сравнении с тем, что мы наблюдали в 2016 г.».


Александр Корнилов Старший аналитик компании «Атон»

«История показывает, что квоты давно необязательны для соблюдения членами картеля». 


Джонатан Стерн Глава Оксфордского института энергетических исследований

«При равных затратах на добычу с учетом стоимости доставки до конца 2017 г. США (производитель сланцевой нефти. – Прим. «Ко») могут нарастить экспорт вдвое, фактически отбирая рынок у России и других стран». 


Игорь Юшков Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

«Логика решения (о сокращении добычи. – Прим. «Ко») была скорее в том, чтобы поднять стоимость нефти, чтобы не экспортировать два барреля вместо одного для поддержания экспортных доходов».

 

Михаил Делягин Директор Института проблем глобализации

«Никаких особых изменений я не вижу. Это поможет поддержать мировые цены. То, что мы не доберем от увеличения продаж, мы доберем от сохранения цен».

 
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