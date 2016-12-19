Договор дороже нефти?

Минус 1,8 млн баррелей в сутки. Россия должна сократить производство на 300 000 баррелей в сутки. Это несмертельные объемы, полагают российские нефтянники, тем более, что результат уже очевиден: цена на нефть сразу пошла в рост. Правда, при этом «расчехлили» свои буровые сланцевики. И это не единственный риск. Достаточно вспомнить, что договоренности ОПЕК часто на нефти писаны.