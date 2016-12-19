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Правительство поддержит российских экспортеров

На поддержку экспорта в 2017 г. выделят 26 млрд рублей
19 Декабря 2016
Правительство поддержит российских экспортеров

В 2017 году на реализацию программы по поддержке экспорта выделят более 26 млрд руб., заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Правительством принята отдельная программа-проект по поддержке экспорта на следующий год. Выделяется более 26 млрд рублей, включая субсидии на компенсацию процентных ставок по кредитам, которые привлекаются на создании продукции, поставляемой на экспорт, компенсацию затрат на логистику, на сертификацию затрат той продукции, которая выводится на внешние рынки», – сообщил он.

По словам главы Минпромторга, основной акцент в 2017 году будет сделан на ввод на рынок новых образцов продукции, которая будет конкурентоспособна не только на внутреннем рынке, но и на внешних.

Отметим, что интерес иностранных компаний к локализации производства в России подогревают не только девальвация рубля и падение реальных доходов населения, но и промышленная политика властей, позволяющая признавать предприятия, построенные на зарубежные средства, отечественными производителями. 

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