Верховный суд разбирался в «кольцах»

В 2004 году столичное ЗАО НПО «Авиатехнология» в результате действий топ-менеджмента дочерних подразделений утратило контроль над «дочками» - ОАО «Кулебакский металлургический завод» и ЗАО «Кулебакский кольцепрокатный завод». Известно, что мажоритарный пакет в итоге через ряд посредников достался структурам, близким к бывшему вице-губернатору Нижегородской области Виктору Клочаю. В октябре 2005 года ККПЗ и КМЗ реорганизовались путем слияния в ОАО «Русполимет». С того времени «Авиатехнология» пытается вернуть активы, инициировав несколько исков против «Русполимета». Так, «Авиатехнология» пыталась добиться от «Русполимета» выплаты за металлозаготовки, переданные ККПЗ и КМЗ в 2002–2004 годы. Металлозаготовки были оценены в несколько сот миллионов рублей и должны были пойти на изготовление колец для авиадвигателей. Заготовки оплачены не были, и судьба их долгое время оставалась неизвестной.

Сначала «Авиатехнология» требовала через арбитражный суд Нижегородской области взыскания задолженности по контрактам, но суд посчитал, что договоры прекратили действие. Тогда пострадавшая сторона попыталась взыскать убытки, причиненные утратой заготовок. Иск был удовлетворен лишь частично, так как суд принял во внимание тот факт, что часть спорных заготовок была возвращена истцу в виде готовых изделий. Однако, истец представил доказательства, что полученные кольца для авиадвигателей были им оплачены по другому договору и не могут считаться возвратом. Это и позволило «Авиатехнологии» выйти в суд с иском о неосновательном обогащении. В нем дважды судами разных инстанций было отказано из-за истечения сроков давности.

Разбирательство дошло до Верховного суда. Определением судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 26 января 2016 года судебные акты нижестоящих инстанций были отменены, а дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области. Судебная коллегия сделала вывод о том, что «Русполимет» умолчал об

обстоятельствах, имеющих значение для дела, из-за чего истец не мог правильно определить основания для иска, чем и была вызвана задержка с его подачей.

«Русполимет» подал надзорную жалобу в Президиум ВС РФ. И президиум после короткого рассмотрения отменил решение судебной коллегии Верховного суда по экономическим спорам, а судебные акты нижестоящих инстанций оставил в силе на основании того, что кассационная инстанция переоценивать выводы суда по вопросу добросовестности не может. Именно

оценка обстоятельств дела и поведения сторон на предмет добросовестности – как вопрос факта, а не права, и вызвала непонимание и критику со стороны юридического сообщества.