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В Турции возможно национализирован импортер газа Akfel Holding

Долями в компании владеют долями «Газпром» и Газпромбанк
20 Декабря 2016
В Турции возможно национализирован импортер газа Akfel Holding

В начале декабря Турция по факту национализировала компанию Akfel Holding, крупнейшего частного импортера российского газа в страну, сообщает "Коммерсантъ". Долями в компании владеют долями «Газпром» и Газпромбанк. 

Akfel Holding фактически национализирован властями по чрезвычайному декрету № 674, принятому после июльской попытки госпереворота в этой стране.

«У нас просто забрали самого эффективного и прибыльного продавца российского газа в Турции», — цитирует издание своего собеседника.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, по информации газеты, во время визита премьера Турции Бинали Йылдырыма в Москву пытался обсудить с ним создавшееся положение, однако «тот не дал предметных пояснений».

Всего в портфеле поставок «Газпрома» российского газа в Турцию на компании группы Akfel приходится примерно 20%, при этом на долю группы приходится 55% всех поставок турецким частным импортерам, утверждает газета. Три крупнейшие структуры Akfel Holding имеют контракты с «Газпромом» на поставку более 5 млрд кубометров газа в год.

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