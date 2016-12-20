Евросоюз продлил санкции против России

«19 декабря 2016 года Совет продлил экономические санкции против определенных секторов экономики России до 31 июля 2017 года», - сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Совет также напомнил, что 19 марта 2015 года Евросоюз привязал ограничительные меры в отношении России к полной реализации минских соглашений по Украине. «Так как минские соглашения не были полностью реализованы к 31 декабря 2015 года, Совет продлил санкции до 31 июля 2016, а затем до 31 января 2017 года. Оценивая реализацию минских соглашений на саммите ЕС 15 декабря, главы государств и правительств проложили путь к продлению санкций еще на 6 месяцев, до 31 июля 2017», - добавляют в Союзе.

В середине сентября этого года Евросоюз продлил на полгода срок действия черного списка физических лиц и организаций России и Украины, куда входят представители российского руководства, политики, бизнесмены и силовики, а также практически все руководство провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Черный список – это один из трех независимых пакетов санкций ЕС. До конца января 2017 года действуют секторальные экономические санкции, а до конца июня 2017-го - торговые и визовые ограничения в отношении Крыма в рамках стратегии ЕС по непризнанию воссоединения полуострова с Россией.