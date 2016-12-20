 
USD
60,9138
EUR
63,629
Золото
1.130,55
Brent
54,53
WTI
52,55
 
Новости

Евросоюз продлил санкции против России

Срок действия новых ограничительных мер - до 31 июля 2017 года
20 Декабря 2016
Евросоюз продлил санкции против России

Европейский союз официально продлил экономические санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине, на полгода.

«19 декабря 2016 года Совет продлил экономические санкции против определенных секторов экономики России до 31 июля 2017 года», - сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Совет также напомнил, что 19 марта 2015 года Евросоюз привязал ограничительные меры в отношении России к полной реализации минских соглашений по Украине. «Так как минские соглашения не были полностью реализованы к 31 декабря 2015 года, Совет продлил санкции до 31 июля 2016, а затем до 31 января 2017 года. Оценивая реализацию минских соглашений на саммите ЕС 15 декабря, главы государств и правительств проложили путь к продлению санкций еще на 6 месяцев, до 31 июля 2017», - добавляют в Союзе. 

В середине сентября этого года Евросоюз продлил на полгода срок действия черного списка физических лиц и организаций России и Украины, куда входят представители российского руководства, политики, бизнесмены и силовики, а также практически все руководство провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Черный список – это один из трех независимых пакетов санкций ЕС. До конца января 2017 года действуют секторальные экономические санкции, а до конца июня 2017-го - торговые и визовые ограничения в отношении Крыма в рамках стратегии ЕС по непризнанию воссоединения полуострова с Россией.

Архив номеров
Избранное

Удар ниже «Прогресса» Удар ниже «Прогресса»

Черви – козыри Черви – козыри

«Слуга царю, отец солдатам» «Слуга царю, отец солдатам»

О времена, о нравы О времена, о нравы

Лекарства охраняются государством Лекарства охраняются государством

Реклама