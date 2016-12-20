ФАС возбудила дела против дистрибуторов iPhone

Федеральная антимонопольная служба завела административные дела на компании-дистрибьюторы iPhone в России из-за того, что продавцы не единожды отказывались предоставить информацию о продажах смартфонов.

В сообщении ФАС указаны четыре компании, отказавшиеся разглашать информацию о реализации iPhone: ООО «Гримбор», ООО «Максимум», ООО «Хаскел» и ООО «Кронар». Две последние фирмы принадлежат к компании Merlion Group, которая занимается ритейловыми продажами через сеть магазинов «Евросеть» и «Позитроника».

Составление протоколов по делам назначено на 19 января 2017 года. Если компании будут признаны виновными, им грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

В ФАС отметили, что эти компании подозреваются в координации цен на iPhone 6S и 6S Plus. Поводом для проверки стало обращение от покупателя, поступившее осенью 2015 года. Он подал жалобу на то, что большинство магазинов установили одинаковые ценники на смартфоны. Также в ФАС указали, что к ценовому сговору может быть причастна сама корпорация Apple, ранее сообщившая, что реселлеры самостоятельно устанавливают цены.

В августе этого года ФАС возбудила дело против компании Apple из-за одинаковых цен на iPhone у российских ритейлеров. В ведомстве заподозрили сразу несколько компаний в установлении обязательных цен на смартфоны вместо рекомендованных. В конце октября ФАС начала проверку цен на iPhone 7, чтобы завести новое дело или объединить его со старым.