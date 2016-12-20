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«О'кей» может быть продан «Ашану» или «Ленте»

Собственники компании возможно ищут средства для финансирования проектов вне ритейла
20 Декабря 2016
«О&#039;кей» может быть продан «Ашану» или «Ленте»

Акционеры компании «О'кей» ведут переговоры о продаже доли в сети, сообщают "Ведомости". Главными претендентами на покупку сети являются сети магазинов «Ашан» и «Лента». Кроме того, в числе возможных покупателей называется «Магнит».

Владельцами сети «О'кей» являются Дмитрий Коржев, Дмитрий Троицкий и Борис Волчек. Связанные с бизнесменами юридические лица контролируют почти 79% ритейлера. 

Компания «О'кей» начинала бизнес с гипермаркетов. Но уже несколько лет показатели сети находятся в состоянии застоя. В связи с этим компания начала открывать супермаркеты-дискаунтеры «Да!». В компании также сменился топ-менеджмент, а владельцы стали принимать более активное участие в делах бизеса. 

Причиной продажи акций сети может быть необходимость финансирования собственниками ритейлера других бизнес-проектов. По информации Forbes, владельцам «О'кей» принадлежит также грузинский золотодобытчик Rich Metal Group и несколько проектов в девелопменте. 

По данным на 19 декабря компания «Окей» стоит около $600 миллионов на Лондонской бирже.

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