«О'кей» может быть продан «Ашану» или «Ленте»

Акционеры компании «О'кей» ведут переговоры о продаже доли в сети, сообщают "Ведомости". Главными претендентами на покупку сети являются сети магазинов «Ашан» и «Лента». Кроме того, в числе возможных покупателей называется «Магнит».

Владельцами сети «О'кей» являются Дмитрий Коржев, Дмитрий Троицкий и Борис Волчек. Связанные с бизнесменами юридические лица контролируют почти 79% ритейлера.

Компания «О'кей» начинала бизнес с гипермаркетов. Но уже несколько лет показатели сети находятся в состоянии застоя. В связи с этим компания начала открывать супермаркеты-дискаунтеры «Да!». В компании также сменился топ-менеджмент, а владельцы стали принимать более активное участие в делах бизеса.

Причиной продажи акций сети может быть необходимость финансирования собственниками ритейлера других бизнес-проектов. По информации Forbes, владельцам «О'кей» принадлежит также грузинский золотодобытчик Rich Metal Group и несколько проектов в девелопменте.

По данным на 19 декабря компания «Окей» стоит около $600 миллионов на Лондонской бирже.