Деньги от «дочки»

«Предоставление ПАО "АНК "Башнефть" (заимодавец) ПАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа на сумму 50 млрд руб. сроком на пять лет. Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 82,5 млрд руб.», - отмечается в сообщении.

В «Роснефти» ТАСС не прокомментировали данную информацию.

23 декабря «Роснефть» начнет размещение биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 30 млрд руб., ставка купонов по бондам установлена в размере 9,39% годовых.

При этом в начале декабря «Роснефть» разместила 10-летние облигации серии 001Р-01 на общую сумму 600 млрд руб., установив ставку по первому купону в размере 10,1% годовых. Как пояснял ТАСС официальный представитель «Роснефти», средства от размещения выпусков облигаций будут направлены на финансирование зарубежных проектов компании и плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов и облигационных займов в соответствии с параметрами бизнес-плана, утвержденного советом директоров.