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Новости

МиГи для Сербии

Белград получит шесть истребителей «даром»
21 Декабря 2016
МиГи для Сербии

Москву сегодня посетит сербский премьер Александр Вучич. 

Договоренность о его поездке была достигнута в ходе недавнего посещения Белграда министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Основная цель визита  — подписание соглашения о поставке Сербии шести истребителей МиГ-29, причем уже в марте-апреле 2017 года и на весьма выгодных условиях. Предполагается, что бывшие в эксплуатации самолеты Белград получит безвозмездно, оплатив лишь их ремонт. Эту информацию подтвердил после недавней встречи с Сергеем Лавровым его сербский коллега Ивица Дачич: "Это не покупка, а передача в дар".
Правда, господин Вучич настаивает на том, что самолеты Сербия все-таки покупает, хотя и "по цене сильно ниже рыночной". Со своей стороны Москва рассчитывает на решение Белградом вопроса о предоставлении дипломатического статуса российским сотрудникам гуманитарного центра в Нише, пишет «Коммерсант».

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