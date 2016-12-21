МиГи для Сербии

Договоренность о его поездке была достигнута в ходе недавнего посещения Белграда министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Основная цель визита — подписание соглашения о поставке Сербии шести истребителей МиГ-29, причем уже в марте-апреле 2017 года и на весьма выгодных условиях. Предполагается, что бывшие в эксплуатации самолеты Белград получит безвозмездно, оплатив лишь их ремонт. Эту информацию подтвердил после недавней встречи с Сергеем Лавровым его сербский коллега Ивица Дачич: "Это не покупка, а передача в дар".

Правда, господин Вучич настаивает на том, что самолеты Сербия все-таки покупает, хотя и "по цене сильно ниже рыночной". Со своей стороны Москва рассчитывает на решение Белградом вопроса о предоставлении дипломатического статуса российским сотрудникам гуманитарного центра в Нише, пишет «Коммерсант».