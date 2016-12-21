Halliburton понравилась Пермь

Еще летом долю в 30,76% "Новомета" выставило на продажу "Роснано", но конкурс неоднократно переносился, а минимальная цена пакета за это время подросла с 7,5 млрд руб. до 9,9 млрд руб. Намерение выйти из проекта в "Роснано" объясняли "достижением показателей по выручке" (по данным "Интерфакса", выручка "Новомета" в 2015 году составила 19,5 млрд руб.). Основным профилем "Новомета" является производство оборудования для добычи нефти. Контрольный пакет "Новомета" принадлежит менеджменту компании, 30,76% у "Роснано", миноритарные доли — у фондов Baring Vostok и Russia Partners (в Baring Vostok ситуацию не комментируют). "Новомет" имеет представительства в США, Канаде, ряде стран Африки, Азии и Южной Америки, в РФ клиентами группы являются крупнейшие нефтегазовые компании.