Вексельберг застроит Мелькомбинат №4

Как пишет РБК, общая площадь территории предприятия в Шмитовском проезде составляет 10,3 га.

Ранее «Кортрос» не фигурировал среди основных владельцев Мелькомбината №4. Среди них по состоянию на 31 декабря 2015 г. были Сapital Group (25%), аффилированная с подмосковным застройщиком «Веста-СФ» фирма «Кварталинвест» (25%), бывший совладелец «Вимм-билль-данна» Гавриил Юшваев (22,3%) и его партнер Тимофей Клиновский (22,3%).

Согласно проектной декларации, застройщиком 3,6 га этой территории является ООО «Жилой квартал Сити», зарегистрированное 6 октября 2016 года. Эта компания возведет жилой комплекс общей площадью 144,2 тыс. кв. м. Продаваемая площадь жилья в проекте составит 77 тыс. кв. м, подсчитал президент ГК «Гранель» Ильшат Нигматуллин. «При инвестициях в строительство в 15 млрд руб. и цене продажи от 200 тыс. руб. за 1 кв.м прибыль девелопера может составить около 6 млрд руб.», - подсчитал эксперт. «Рыночная стоимость проекта с учетом наличия всей разрешительной документации составляет около 1,5 млрд руб.», - оценил управляющий партнер Colliers International Николай Казанский.

Учредителями ООО «Жилой квартал Сити» являются ООО «Ренова-Холдинг РУС» (74,9%) и компания «Тонстон инвестментс лимитед» (25,1%, ). Эти же компании в той же доле владеют ООО «Кортрос Холдинг» (девелоперское подразделение холдинга Ренова). ООО «Ренова-Холдинг РУС» на 90% принадлежит ООО «Ренова», полностью контролируемой Виктором Вексельбергом.