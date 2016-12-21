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Закрытая книга

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на дополнительный выпуск cубординированных бессрочных еврооблигаций
21 Декабря 2016
Закрытая книга

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на дополнительный выпуск cубординированных бессрочных еврооблигаций, отвечающих требованиям Базель-III номиналом $300 млн.

Параметры данного выпуска будут соответствовать основным условиям первого в истории публичного выпуска еврооблигаций российским эмитентом по Базель-III, который был осуществлен Альфа-банком 3 ноября 2016 года: первый колл-опцион назначен на 3 февраля 2022 г., ставка купона до первого колл-опциона: 8% годовых с ежеквартальной выплатой процентов. Итоговая сумма субординированного займа составит $700 млн.
«В настоящее время Альфа-банк с большим запасом выполняет требования Банка России по обязательным нормативам достаточности капитала, – говорит заместитель председателя правления АО «Альфа-банк» Алексей Чухлов. – В то же время, анализируя успешное размещение в начале ноября бессрочного субординированного займа, мы были уверены в том, что даже несмотря на начинающийся период зимних отпусков, инвесторы проявят существенный интерес к предложению дополнительной эмиссии». Цена размещения составила 101% от номинала, что соответствует доходности 7,762% годовых, спрос превысил предложение практически в 1,5 раза. 

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