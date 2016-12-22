"ЛУКойл" идет на шельф

Нефтяная компания «ЛУКойл» в 2017 г. может начать освоение новой площадки на шельфе Балтийского моря.

Соответствующую просьбу о проведении аукциона на право пользования федеральным участком «Надежда» глава компании «ЛУКойл» Вагит Алекперов направил в адрес правительства в декабре, сообщает "Коммерсантъ".

Как уточняет издание, в компании считают, что в конкурсе должны только компании с регистрацией в Калининградской области и опытом разработки месторождений в регионе. Если в правительстве с позицией согласятся, это сделает "ЛУКойл" единственным участником конкурса.

С 2008 г. в соответствии с требованиями законодательства работать на шельфе могут госкомпании, это "Роснефть" и "Газпром". Однако требование касается участков, которые расположены на территории Росии и простираются на ее континентальный шельф. Месторождение "Надежда", если верить "ЛУКойлу", полностью расположено в границах 12-мильной зоны ("территориальное море"), и на шельф не простирается. Добычу на шельфе Балтики компания ведет с 2004 г.