Россия выделила Киргизии грант на $5 млн

Грант на $5 млн переведен правительством РФ в рамках Всемирной продовольственной программы ООН на оказание помощи жителям Киргизии.

Данный проект предусматривает работы по строительству и ремонту наиболее важных объектов инфраструктуры киргизских сел, а также организацию краткосрочных курсов по рабочим специальностям для сельчан.

«Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики сообщило о получении нового гранта Российской Федерации на усиление мер социальной поддержки наиболее уязвимых киргизстанцев. Грант в размере $5 миллионов является частью регулярных ежегодных взносов Российской Федерации для поддержки программ ВПП ООН в Киргизстане», — передаёт РИА Новости комментарий координатора по связям с общественностью ВПП ООН Елизавета Залкинд.

«Постоянная поддержка со стороны России обеспечивает непрерывность в осуществлении программ развития для поддержки наиболее уязвимых и нуждающихся киргизстанцев», — отмечает Директор ВПП ООН Киргизии Рам Сараванамутту.

Россия является основным поставщиком Всемирной продовольственной программы ООН в Киргизии. Так, правительство России уже направило более $50 млн на поддержку программ ВПП ООН в данной стране, направленных на улучшение продовольственной безопасности, социальной защиты и оптимизацию школьного питания.