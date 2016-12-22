ТОП-5 банковских событий 2016 года

Хотя низкие темпы развития экономики не позволяли банкам затевать слишком много новых проектов, тем не менее в прошедшем году случилось несколько знаковых событий, которые не просто были важны для отдельных кредитных организаций, но и означали новый тренд в развитии рынка или появление на нем новых игроков. Ниже мы предлагаем вниманию читателей 5 событий, которые, по мнению редакции «Компании», были в 2016 году на банковском рынке наиболее значимыми.

1. Смена руководства Внешэкономбанка

В начале года руководство страны признало, что имеющее у Внешэкономбанка бремя проблемных кредитов слишком велико и пошло на замену руководителя кредитного учреждения. Вместо Владимира Дмитриева на пост руководителя Банка развития был назначен Сергей Горьков.

Во время финансового кризиса 2008–2009 гг. на ВЭБ была возложена несвойственная ему функция санации, а параллельно он финансировал проекты, не имеющие отношения к развитию экономики, но признанные руководством страны «стратегическими», например, возведение олимпийских объектов. ВЭБ выдал на строительство объектов и инфраструктуры к Олимпиаде в Сочи около 240 млрд руб. К концу 2014 г. госкорпорация признала олимпийские кредиты в размере 183 млрд руб. проблемными. По итогам 2014 г. чистый убыток ВЭБа составил 250 млрд руб.

Новым руководителем банка был выдвинут антикризисный план, прежде всего он предполагает перенаправление на спасение ВЭБа новых финансовых ресурсов откуда только можно. Предлагается докапитализировать банк из бюджета (на 150 млрд руб.) и средств Центробанка, банк планирует получить дополнительный депозит на 55 млрд руб. от Федерального казначейства и продление истекающего в июне депозита от ФНБ в 50 млрд руб. В ВЭБе надо разместить счета госкомпаний и госкорпораций – не обрадуется этому «Ростех», который хочет спасти собственный Новикомбанк. Управляемые ВЭБом пенсионные накопления – вопреки конфликту интересов – должны инвестироваться в облигации самого ВЭБа. Таким образом, спасение может прийти только благодаря использованию политической власти. Сергей Горьков явно хочет рационализровать политику банка – он предлагает ограничить размер кредита на один проект и одного заемщика.

Как сказал президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков, Сергей Горьков работал в команде Германа Грефа, и располагает успешным опытом реструктуризации бизнеса такого крупного банка, как Сбербанк, поэтому с приходом в ВЭБ он может осуществить аналогичное и в госкорпорации.

2. Прошло тестирование банковских блокчейн-платформ

В 2016 году в России прошло тестирование сразу двух платежных систем на основе блокчейна, причем в обеих участвуют игроки самого высокого уровня. Платформа «Мастерчейн» реализована консорициумом в составе ЦБ, Сбербанка, банка «Открытие», Альфа-банка, банка «Тинькофф» и Qiwi. Второй проект, Digital Ecosystem, реализован Сбербанком совместно с Федеральной антимонопольной службой. Обе платформы предназначены для обмена финансовыми транзакциями и документами.

Теоретически блокчейн не требует посредников при денежных расчетах, благодаря чему денежные операции становятся быстрее, дешевле и надежнее, в отношениях между банками исчезают координаторы, которые обладают властью заблокировать или отключить от системы кого-то из участников. В перспективе на основе блокчейна любой человек сможет мгновенно послать денежный перевод в любую точку мира, даже не будучи клиентом местного банка. Также блокчейн должен помочь с дистанционной идентификацией клиентов в банках и передачей прав на пользование персональными данными. «Транзакции будут проходить мгновенно. Клиринг платежей больше не будет занимать несколько дней, как сейчас, и станет практически бесплатным, – рассказывает Дмитрий Лазаричев, сооснователь платежного блокчейн-сервиса Wirex. – Инвестфонд Santander InnoVentures прогнозирует, что блокчейн поможет сэкономить более $20 млрд в год за счет сокращения расходов при проведении финансовых операций, в частности, за счет избавления от посредников. Думаю, в России эта экономия составит десятки миллионов долларов в год».

Как полагает директор по инновациям компании «SAS Россия/СНГ» Юлий Гольдберг, интерес российских финансовых властей и банкиров к этой новой технологии вызван желанием построить реальную альтернативу мировым системам расчетов и обмена финансовой информацией (в первую очередь SWIFT и глобальным платежным системам). С вводом санкций стремление к независимости только усилилось, а новая технология дала толчок к материализации давно вынашиваемых планов.

Тестирование «Мастерчейна» прошло успешно, но сроки его внедрения пока не объявлены – эксперименты будут продолжаться. По мнению Юлия Гольдберга, «Мастерчейн» может стать новым маркетплейсом для развития финансовых и околофинансовых сервисов, причем не только банков, но и их клиентов. В то же время эксперт предлагает не спешить: «Технология новая, дыры в ней, безусловно, есть».

На Западе для изучения блокчейна создан консорциум крупнейших банков R3, где Россию представляет только Qiwi. Просьба Сбербанка о вступлении в R3 была проигнорирована. Однако теперь российский ЦБ создал собственный консорциум. По мнению основателя компании «33 слона» Игоря Калганова, российские банки «берут правильный пример» с R3. «Безусловно, сейчас основная задача – налаживание общей инфраструктуры, которая позволит в дальнейшем создавать множество прикладных решений для обмена информацией между банками», – говорит он.

3. Началось внедрение системы Apple Pay

Весьма отдаленные последствия может иметь начало работы на российском рынке системы Apple Pay — решения для бесконтактных платежей на основе айфонов. Теретически мобильные системы бесконтактных платежей со временем могут вытеснить с рынка банковские карты. Новая система стартовала в октябре, и чрезвычайно успешно, достаточно сказать, что за первые 10 дней после запуска платформой воспользовались более 125 000 россиян.

В числе банков, которые поддерживают новое платежное решение, числятся Сбербанк, Райффайзенбанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф-банк и «Открытие».

«Коммерсант» отмечает, что «яблочная» платежная система является серьезным конкурентом. Сервис платежей Apple позволяет снимать средства за покупки с банковской карты, которая привязана к смартфону. Для совершения транзакции требуется поднести смартфон к платежному терминалу и подтвердить операцию при помощи сканера Touch ID.

4. Юниаструм-банк начинает серию слияний и поглощений

На фоне общего затишья банковских поглощений и слияний Юниаструм-банк грозит превратиться в новый центр консолидации банковского рынка. Он начал с того, что сам присоединился к банку «Восточный», который находится под его же контролем.

«Объединенный банк по активам, размеру сети и клиентской базе способен стать одним из крупнейших на российском рынке. Компетенции банка «Юниаструм» в сфере гарантийного бизнеса и кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства помогут «Восточному» в развитии этого сегмента экономики на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири – там, где позиции нашего банка традиционно очень сильны. Клиенты банка получат доступ практически ко всей линейке банковских продуктов и услуг, – отметил Алексей Кордичев, председатель правления ПАО КБ «Восточный». – Мы уверены в том, что рассчитанный синергетический эффект очень скоро отразится на финансовых результатах банка».

«В результате объединения мы получаем доступ к широкой сети банка «Восточный», через которую уже сегодня начинается дистрибуция продуктов для МСП – это прежде всего гарантийные продукты для улучшения доступа субъектов МСП к государственным закупкам (в рамках ФЗ-44 и ФЗ-223), кредитные продукты, факторинг и лизинг. В перспективе планируется запуск торгового финансирования для поддержки субъектов МСП в рамках экспортных и импортных операций», – сказала в свою очередь Алла Цытович, председатель правления «Юниаструм-банка».

Тем временем владелец Юниаструм-банка Артем Аветисян в конце ноября заявил о своем намерении купить дочерние структуры Внешэкономбанка. С ноября Аветисян проводит due diligence «Глобэкса» и Связь-банка. Приобретение дочерних кредитных организаций госкорпорации Аветисян рассматривает с целью создания единого финансового института для малого и среднего бизнеса. Впервые о таких планах банкир заговорил летом текущего года, выступив с предложением сформировать опорный банк на базе Юниаструм-банка, банка «Восточный», а также Кредит Европа Банка и МСП Банка, которые он хотел консолидировать.

5. Увеличение капитала банка «Югра»

Банк «Югра» смог резко нарастить свой капитал и активы и, тем самым, оказался в числе Топ-30 российских кредитных организаций. Хотя первоначально банк «Югра» претендовал на кредитование через ОФЗ, в марте этого года он отказался от мер господдержки в размере почти 10 млрд руб. и показал заметное увеличение активов, сделав ставку на органический рост и работу с акционерами. Произошло это благодаря поддержке банка акционером – бизнесмен Алексей Хотин в середине 2016 года предоставил банку $300 млн на докапитализацию. В 2013 года он консолидировал в своих руках 52,5% акций ПАО «Банк «Югра» через компанию Radamant Financial AG (Швейцария). Алексей Хотин – инвестор, который известен как владелец крупнейшего пакета акций британской нефтедобывающей компании Exillon Energy, а также ряда объектов коммерческой недвижимости в Москве, включая гостиницу «Москва» на Манежной площади.

Появление нового совладельца позволило банку принять новую стратегию по расширению бизнеса. За это время значительно расширилась география присутствия – количество офисов увеличилось с 14 до 118, а активы выросли в 38 раз, подняв банк «Югра» с 261 на 30-ю строчку в рейтинге российских банков.

Как заявил первый вице-президент Ассоциации региональных банков России Георгий Медведев: «Во многом воля акционеров «Югры», которые, не дожидаясь решений и поддержки со стороны государства, вложили собственные средства в докапитализацию, спасли им не только репутацию, но и лицензии».

По словам президента банка «Югра» Алексея Нефедова, в течение ближайших трех лет активы «Югры» вырастут еще на 30–35%, а сама финансовая организация планирует войти в число системообразующих. Часть этих планов будет решена за счет IPO банка весной следующего года. Это позволит привлечь еще около 2 млрд руб. «Мы не оставляем своих планов войти в число системообразующих банков. Увеличение капитала необходимо как для дальнейшего развития нашего бизнеса, так и для формирования резервов. Кроме того, это делает банк инвестиционно более привлекательным для потенциальных акционеров, учитывая наши планы по публичному обращению собственных акций. В будущем году мы продолжим работу по улучшению качества предоставляемых услуг, в частности, усилив работу с малым и средним бизнесом», – сказал Нефедов.