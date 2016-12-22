Япония выделит около $30 млн на совместные проекты с Россией

Токио собирается потратить на экономическое сотрудничество с Москвой около $30 млн. Такая сумма заложена в бюджет страны на 2017 финансовый год, который наступит 1 апреля.

Во время встречи в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным 6 мая этого года премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил план экономического сотрудничества по восьми направлениям. На данный момент экономические отношения между двумя странами развиваются по этому плану, который подразумевает укрепление сотрудничества в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, а также расширения экспортной базы.

В 2017 году большего всего средств, а именно $8,3 млн, планируется направить на внедрение японских медицинских технологий в России. Еще $3,65 млн пойдут на студенческие обмены и проекты по прекращению действия атомных реакторов. Помимо прочего, японское внешнеполитическое ведомство намерено потратить $4,68 млн на проведение курсов лекций по корпоративному управлению в России и другие проекты, а министерство экономики, торговли и промышленности – $5,53 млн на задачи, связанные с энергетикой и малым и средним бизнесом.

Напомним, что 15-16 декабря в ходе визита Путина в Японию было подписано 80 совместных документов.