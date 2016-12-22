 
USD
60,9426
EUR
63,633
Золото
1.129,85
Brent
54,85
WTI
52,69
 
Новости

Тариф системы "Платон" вырастет вдвое уже в 2017 году

Минтранс анонсировал увеличение тарифа более чем до 3 руб. за км
22 Декабря 2016
Тариф системы &quot;Платон&quot; вырастет вдвое уже в 2017 году

В будущем году почти вдвое будет увеличен тариф системы "Платон". Об этом со ссылкой на министра транспорта РФ Максима Соколова сообщает ТАСС.

«Год система "Платон" отработала в нормальном режиме, пора переходить на новый тариф», - заявил чиновник на открытии железнодорожного туннеля в городе Лиски Воронежской области. 

По словам Соколова, на данный момент на строительство и модернизацию дорожной сети России тратятся бюджетные средства. "Инфраструктура построена на народных деньгах, а на ней зарабатывают коммерческие структуры. Коммерческий грузовик более 12 тонн наносит ущерб, равный проезду 20-30 тыс. легковых автомобилей. Смысл системы "Платон" в том, чтобы создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта", - отмечает Максим Соколов.

Сейчас тариф составляет 1 руб. 53 коп. с 1 км, в 2017 г, он будет увеличен до 3,06 руб. Тариф для большегрузов весом более 12 тонн по системе "Платон" действует с 15 ноября 2015 года.

Напомним, в начале декабря ритейлеры, перевозчики и Счетная палата раскритиковали идею Минтранса увеличить в 2017 году тариф в рамках системы «Платон».

Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/3177770

Архив номеров
Избранное

Удар ниже «Прогресса» Удар ниже «Прогресса»

Черви – козыри Черви – козыри

«Слуга царю, отец солдатам» «Слуга царю, отец солдатам»

О времена, о нравы О времена, о нравы

Лекарства охраняются государством Лекарства охраняются государством

Реклама