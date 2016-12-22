Тариф системы "Платон" вырастет вдвое уже в 2017 году

В будущем году почти вдвое будет увеличен тариф системы "Платон". Об этом со ссылкой на министра транспорта РФ Максима Соколова сообщает ТАСС.

«Год система "Платон" отработала в нормальном режиме, пора переходить на новый тариф», - заявил чиновник на открытии железнодорожного туннеля в городе Лиски Воронежской области.

По словам Соколова, на данный момент на строительство и модернизацию дорожной сети России тратятся бюджетные средства. "Инфраструктура построена на народных деньгах, а на ней зарабатывают коммерческие структуры. Коммерческий грузовик более 12 тонн наносит ущерб, равный проезду 20-30 тыс. легковых автомобилей. Смысл системы "Платон" в том, чтобы создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта", - отмечает Максим Соколов.

Сейчас тариф составляет 1 руб. 53 коп. с 1 км, в 2017 г, он будет увеличен до 3,06 руб. Тариф для большегрузов весом более 12 тонн по системе "Платон" действует с 15 ноября 2015 года.

Напомним, в начале декабря ритейлеры, перевозчики и Счетная палата раскритиковали идею Минтранса увеличить в 2017 году тариф в рамках системы «Платон».

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