Fitch отзывает рейтинги российских компаний по нацшкале

«Fitch Ratings приняло решение отозвать рейтинги по национальной шкале в Российской Федерации», — сказано в сообщении Fitch. Решение было принято после введения в России новой нормативно-правовой базы в сфере кредитных рейтингов, уточняют в агентстве. В результате рейтинги Fitch Ratings по российской национальной шкале стали непригодными для использования в регулятивных целях.

До 31 марта 2017 г. Fitch Ratings отзовет около 150 публичных российских рейтингов по национальной шкале. В Fitch также отметили, что агентство продолжит присваивать российским эмитентам рейтинги по международной шкале.

С лета 2017 г. регулятор будет использовать только рейтинги аккредитованных кредитных рейтинговых агентств, которые присвоены по национальной рейтинговой шкале именно для России, уточняют "Известия" со ссылкой на Центробанк РФ.

Напомним, международные рейтинговые агентства и их дочерние структуры обязаны привести в 2017 году свою работу в соответствие с законом № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в РФ». В соответствии с новыми правилами регулирования, с 1 января 2017 года все рейтинговые агентства должны быть включены в реестр. В частности, кредитные рейтинговые агентства не вправе отзывать кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, в связи с решениями органов власти иностранных государств (например, в случае введения ими санкций в отношении тех или иных юридических лиц).

На данный момент в Банк России поступили два заявления о внесении сведений о филиале иностранного кредитного рейтингового агентства в соответствующий реестр. Согласно закону, с даты внесения в такой реестр филиал получает право осуществлять отдельные элементы рейтинговой деятельности на территории России.

В начале марта 2016 г. о намерении закрыть свою «дочку» — «Мудис Интерфакс» — заявляло Moody’s. «Это решение принято в свете законодательных изменений, а также других потенциальных ограничений в отношении бизнеса по присвоению рейтингов по национальной шкале в России. В частности, ожидаемые требования в отношении структурной и операционной независимости ограничат "Мудис Интерфакс" в его возможностях использовать глобальные ресурсы Moody's», — поясняло тогда агентство.