Суд начал процедуру банкротства мецената Феликса Комарова

Теперь бизнесмена ожидает процедура реструктуризации долгов. В частности, в соответствии с требованиями законодательства о банкротстве, Комаров не сможет без согласия назначенного судом арбитражного управляющего совершать сделки на сумму более 50 000 руб., а его долги перед банками признаются безнадежными.

Проблемы с кредиторами у Феликса Комарова начались достаточно давно и связаны с отзывом лицензии у банка «Славянский» в 2010 г., о чем рассказывал журнал «Компания» еще в сентябре 2016 г. Судебное разбирательство о признании Комарова банкротом началось в Арбитражном суде Москвы еще 17 ноября 2016 г., с иском в суд обратилась компания «Грин трэвел лимитед», которая требует от коллекционера 246,8 млн руб.

Общий долг Комарова, подтвержденный судебными решениями, оценивается более чем в 500 млн руб. Речь идет о кредитах, которые бизнесмен получал в 2009-2010 гг. в банке «Славянский» (более $4 млн), а также займах от бывших клиентов банка, которые пошли на погашение кредита. Сумма последних оценивалась более чем в 250 млн руб.

Бизнесмен и меценат Феликс Комаров широко известен как обладатель коллекции работ Эрнста Неизвестного, которые он представлял в том числе в 2016 г. в Московском Манеже на выставке к 90-летию скульптора, а также коллекции картин русских художников. Кроме того, он обладает большой (более 300 произведений) коллекцией русских икон конца XVI - начала XX вв., которые были представлены на выставке в России в 2016 г. Также Комаров известен как создатель галереи «Русский мир» в Нью-Йорке, которая сотрудничала с Михаилом Шемякиным, Эрнстом Неизвестным, Олегом Целковым и т. д.

В настоящее время Комаров выступает совладельцем 18 компаний, среди которых компания «ФК групп», организующая мероприятия и проекты в сфере культуры и искусства.