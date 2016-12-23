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Суд начал процедуру банкротства мецената Феликса Комарова

Общая сумма долга Комарова оценивается более чем 500 млн рублей
23 Декабря 2016
Суд начал процедуру банкротства мецената Феликса Комарова

22 декабря 2016 г. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление о банкротстве известного бизнесмена и мецената Феликса Комарова.

Теперь бизнесмена ожидает процедура реструктуризации долгов. В частности, в соответствии с требованиями законодательства о банкротстве, Комаров не сможет без согласия назначенного судом арбитражного управляющего совершать сделки на сумму более 50 000 руб., а его долги перед банками признаются безнадежными.

Проблемы с кредиторами у Феликса Комарова начались достаточно давно и связаны с отзывом лицензии у банка «Славянский» в 2010 г., о чем рассказывал журнал «Компания» еще в сентябре 2016 г. Судебное разбирательство о признании Комарова банкротом началось в Арбитражном суде Москвы еще 17 ноября 2016 г., с иском в суд обратилась компания «Грин трэвел лимитед», которая требует от коллекционера 246,8 млн руб.

Общий долг Комарова, подтвержденный судебными решениями, оценивается более чем в 500 млн руб. Речь идет о кредитах, которые бизнесмен получал в 2009-2010 гг. в банке «Славянский» (более $4 млн), а также займах от бывших клиентов банка, которые пошли на погашение кредита. Сумма последних оценивалась более чем в 250 млн руб.

Бизнесмен и меценат Феликс Комаров широко известен как обладатель коллекции работ Эрнста Неизвестного, которые он представлял в том числе в 2016 г. в Московском Манеже на выставке к 90-летию скульптора, а также коллекции картин русских художников. Кроме того, он обладает большой (более 300 произведений) коллекцией русских икон конца XVI - начала XX вв., которые были представлены на выставке в России в 2016 г. Также Комаров известен как создатель галереи «Русский мир» в Нью-Йорке, которая сотрудничала с Михаилом Шемякиным, Эрнстом Неизвестным, Олегом Целковым и т. д.

В настоящее время Комаров выступает совладельцем 18 компаний, среди которых компания «ФК групп», организующая мероприятия и проекты в сфере культуры и искусства. 

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