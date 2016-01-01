Лучше не будет
Доходы падали, сбережения таяли, банки закрывались, одни компании обанкротились, другие покинули Россию.
Охотники за процентами
Вынужденные экономить из-за падения реальных доходов и растущих ценников в магазинах, наши соотечественники стали отказываться от крупных покупок – электроники, техники, одежды, – и меньше тратить на продукты, все чаще выбирая товары по акционным предложениям.
Совсем опустились
Кризис кажется хорошим временем для выхода на рынок новых игроков. Часто они стараются завоевать место под солнцем, предлагая потребителям более низкие, чем у конкурентов, цены. Но еще чаще за демпинг приходится расплачиваться самим демпингующим.
Тариф «Коррупционный»
После ареста бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева ни у кого не осталось и тени сомнения, что под прицелом силовиков находятся все чиновники, без исключения.
Очередь за прекрасным
На календаре 15 декабря, в Москве минус 15 градусов по Цельсию, а по всему Лаврушинскому переулку растянулась живая очередь из желающих взглянуть на шедевры из пинакотеки Ватикана, которые впервые привезли в Россию...
За них – не чокаясь
В 2014–2015 гг. из России уходили ритейлеры – и продуктовые («Гурмэ», «Покупочка», «Росинка»), и одежные (OVS, New Look, River Island). В 2016-м желающих свернуть бизнес в нашей стране оказалось меньше.