Что нового?

Внимание людей постоянно привлекают политики, их высказывания и решения, в то время, как на нашу повседневную жизнь гораздо сильнее – хотя зачастую незаметно – влияют технологические новинки.

Появление удачного мобильного приложения, например, Uber, мгновенно изменяет и поведение миллионов пассажиров, и сам бизнес такси – законам и постановлениям такое не под силу. Трансформация технологий и принципов организации предприятий происходит постоянно, и в силу этого характер бизнеса меняется на глазах. Можно согласиться с и.о. председателя правления платежной системы «Лидер» Константином Соловьевым в том, что сегодня «привычный облик любой отрасли, в частности, принципы взаимодействия между компанией и клиентом, меняют не бизнес-решения, а технологии. Именно они служат локомотивом, за которым тянутся бизнес-решения. Но препятствием для развития технологий, например, некоторых онлайн-услуг, является неготовность инфраструктуры на всей территории страны. Решение этой проблемы и будет основной тенденцией 2017 г.».

Опросив многочисленных экспертов, журнал «Компания» попытался представить, какие наиболее важные технологические тренды и бизнес-решения будут определять изменения в пяти важнейших отраслях бизнеса – банкинге, страховании, строительстве, телекоме и ритейле.

Банки: равнение на Сбербанк

В чем не сомневаются большинство опрошенных «Ко» экспертов, так это в том, что главные перемены в банковском бизнесе в 2017 г. будут связаны с IT-сферой.

Пример в 2016 г. показал Герман Греф, который объявил о самой серьезной за последние годы трансформации Сбербанка, переходе на систему гибкой разработки проектов – agile. Суть этого подхода – в командном взаимодействии, отсутствии формализма в общении с заказчиком, гибкости в изменении первоначального плана действий, построении работы на основе небольших команд, коротких, 2–3-недельных рабочих циклов и постоянной обратной связи. Летом 2016 г. Сбербанк на специальном тендере выбрал компанию McKinsey как консультанта по переводу на agile, и на протяжении 2017 г. банк будет проводить соответствующие изменения. В феврале планируется назначить специального топ-менеджера, отвечающего за трансформацию Сбербанка.

В сфере расчетов можно предвидеть дальнейшее распространение бесконтактных и мобильных платежей. Как раз в октябре на российском рынке мощно стартовала система мобильных платежей Apple Pay, причем поддерживать ее взялись ведущие игроки – Сбербанк, Райффайзенбанк, ВТБ, Альфа-банк, банки «Тинькофф» и «Открытие».

Заместитель председателя правления банка «Александровский» Александр Тютюнник завил «Ко», что он ожидает продолжения тренда на внедрение систем Big Data при обработке информации о клиентах банка. На повестке дня – использование таких данных о клиенте, как геолокация, характер поисковых запросов и метки о посещаемых местах. Банки превращаются во внимательных читателей соцсетей. «Иногда социальным сетям мы верим больше, чем информации, которую клиент сообщает банку сам. Например, тогда, когда клиент приносит справку с места работы, но в соцсетях просит помочь с поиском работы, поскольку уже третий месяц находится в свободном плавании», – отмечает эксперт.

Следующий тренд – переход банков к системе оперативного перераспределения приоритетов. Если у владельца пекарни кексы стали продаваться плохо, а продажи эклеров выросли, то уже через неделю он уменьшит количество кексов и увеличит производство эклеров. Банки всегда были слишком неповоротливы и жили в формате трех- и пятилетних стратегий, сейчас они учатся быть более гибкими и оперативными – и внедрение agile в Сбербанке – тому пример.

Вопрос, будет ли дальнейшее переселение банкинга в мобильные приложения идти ускоренными темпами, вызывает у экспертов некоторые сомнения. Константин Соловьев отмечает, что перегруженные IT-департаменты не успевают за гениальными идеями бизнес-подразделений, а клиентам нужны сотрудники отделений и колл-центров, то есть те специалисты, которые занимаются финансовым образованием пользователей банковских услуг. Александр Тютюнник добавляет, что мобильный банк в смартфоне не может быть на 100% защищен от злоумышленников. Объем транзакционного мошенничества существенно вырос в этом году, и связано это в значительной степени с мобильным и интернет-банком. «Мы, например, сейчас обсуждаем идею убрать из мобильного банка информацию о вкладах клиента, – отмечает эксперт. – Это нормальная западная практика и естественный элемент безопасности клиентов».

Стоит отметить, что в последние пару лет все больше людей брали взаймы в небанковских организациях. Председатель совета Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин полагает, что на рынке небанковского кредитования главным трендом 2017 г. будет интеграция ломбардов и микрофинансовых организаций в формате финансовых минимаркетов. Связано это с тем, что ломбардный рынок продолжает демонстрировать значительный рост (30% по итогам 2016 г.), а рынок офлайн-микрофинансирования, наоборот, теряет привлекательность из-за усиления регулирования и ограничения коллекторской деятельности.

Страхование: навстречу «телематике всего»

Дигитализация будет важнейшим технологическим трендом и в страховании. Тут намечаются три крупных направления изменений: продажа страховых продуктов через Интернет, распространение телематических устройств и внедрение новых способов сбора и обработки сведений о клиентах.

Продажа полисов онлайн – уже не новость, на пике моды – продажа через мобильные устройства. «Со временем перечень страховых продуктов, реализуемых через Интернет, будет расширяться. Именно развитие IT в скором будущем сможет кардинально изменить рынок и действующие механизмы продаж», – уверен генеральный директор страхового общества «Помощь» Александр Локтаев.

«Все больше людей желают приобрести нужный продукт через Интернет, оплатить его киберденьгами, а перед этим собрать полную информацию и отзывы о страховой компании на специальных рейтинговых форумах. Мобильный телефон с выходом в Интернет лежит в кармане почти каждого нашего клиента, а значит, мы обязаны развивать онлайн-страхование как один из самых перспективных каналов продаж», – говорит генеральный директор компании «Зетта страхование» Игорь Фатьянов.

Под страховой телематикой понимают установку на застрахованном автомобиле датчиков, собирающих информацию о стиле вождения. Старший вице-президент по развитию телематики компании Meta System Алексей Шипулин отмечает, что программы страховой телематики в 2016 г. запустили несколько компаний, и в 2017-м стоит ожидать появления на этом рынке новых игроков. Кроме того, в 2017 г. на страховую арену могут выйти компании – агрегаторы телематических решений, которые будут играть роль посредников между технологическими компаниями и страховщиками, помогая последним запускать инновационные продукты. Игорь Фатьянов говорит о внедрении в 2017 г. продукта «Умное каско», в рамках которого установленные в автомобиль специальные датчики позволяют страховщику получать полную информацию о машине, маршруте и физических показателях поездки.

По данным компании Raxel Telematics, каско с телематикой сейчас пользуются менее 100 000 автовладельцев, то есть 1–2% всех покупателей каско, но к 2020 г. их число превысит 1 млн человек. По прогнозу Meta System, количество полисов с использованием телематики в 2017 г. по меньшей мере удвоится.

Как отмечает основатель компании Raxel Telematics Дмитрий Рудаш, еще один важный тренд в автостраховании – использование вместо телематического устройства мобильного приложения. Например, в конце ноября страховой дом «ВСК» выпустил бесплатное мобильное приложение «Автометрика»: за 30 дней или 500 км пробега оно оценивает стиль вождения, страховые риски пользователя и производит расчет индивидуальной скидки, к тому же, не требует установки в автомобиль телематических приборов.

Развитие аналитических компьютеризированных систем необходимо, чтобы персонифицировать стоимость полиса для каждого клиента. Например, в компании «Ренессанс страхование» этой осенью начали использовать возможности программного решения на нейросетевых технологиях для анализа информации и выработки индивидуальных предложений на основе телематических данных. «Страховые компании хотят знать о клиенте как можно больше, чтобы сделать ему интересное индивидуальное предложение», – отмечает Алексей Шипулин.

При этом страховщики намерены использовать все новые массивы данных о клиентах, в том числе, показатели телематических устройств. Дмитрий Рудаш прогнозирует, что в ближайшем будущем данные о водителях будут собираться с помощью подключенных к Интернету устройств: connected car систем, противоугонных устройств, after market телематических систем и смартфонов. В медицинском страховании уже есть пилотные проекты с использованием «умных» часов, отслеживающих состояние здоровья, в корпоративном добровольном медицинском страховании – элементы программ, позволяющих анализировать ментальное состояние сотрудников.

«Думаю, – резюмирует Дмитрий Рудаш, – в ближайшем будущем можно будет говорить о тренде под кодовым названием «телематика всего», однако это все-таки перспектива ближайших пяти лет, а не 2017 г.».

Строительство: на виртуальной экскурсии

Казалось бы, в такой отрасли, как строительство, заменить реальные процессы виртуальными очень трудно. Однако эксперты прогнозируют уверенное проникновение в этот сегмент онлайн-технологий и виртуальной реальности (VR). Например, все большее распространение получает виртуальное проектирование домов, создание информационных моделей зданий – специалисты называют это технологией BIM (building information modeling). А когда BIM соединяют с электронной подписью, это позволяет сдавать проектную документацию в режиме онлайн. Как отмечает технический директор компании VR Concept Денис Захаркин, применение BIM позволит экономить до 20% средств на проектирование и строительство. Технология виртуальной реальности последние несколько лет применяется ГК «Росатом», различными нефтебазами и нефтеперерабатывающими заводами, а также при строительстве типового жилья. «И эта тенденция в 2017 г. с началом повсеместного использования BIM будет развиваться», – уверен Денис Захаркин.

Директор центра виртуальной реальности компании «Крок» Александр Леус добавляет, что проникновению VR в строительство будет способствовать законодательное требование с 2019 г. использовать BIM-технологии при работе с госзаказом.

При этом VR позволяет модернизировать также процесс продажи недвижимости. Например, потенциальным покупателям уже начали предлагать VR-туры по их будущим квартирам.

Для создания виртуальных моделей существующих помещений может применяться технология, уже используемая компанией «Крок»: в ее основе – фотосъемка, проведенная с помощью квадрокоптера. В течение нескольких часов создается виртуальный макет здания, работать с которым можно с помощью стола виртуальной голографии и 3D-очков. Александр Леус добавляет, что такой метод также будет эффективен для оперативной оценки темпов строительства на промежуточных этапах.

В области строительства и ремонта прогнозируется быстрое распространение интернет-сервисов, играющих ту же роль, что сервис Uber – в такси. Они объединяют фирмы разных специализаций и сводят их с заказчиком. Как отмечает основатель компаний PriceRemont, Rerooms и Rewedo Юрий Гольдберг, в течение 2016 г. на рынке недвижимости, ремонта и дизайн-проектов активно заявили о себе новые игроки, предлагающие комплекс услуг – строительство, ремонт, работу с интерьером, визуализацию и дизайн. Это такие проекты, как «БТИ 24», Proomer, «Сделано», Smetus. «Идет переформатирование целой отрасли, революционный слом правил игры, изменение моделей заказа на ремонт и формата услуги, – уверен эксперт. – Привычные изображения планировки и интерьера уступили место полноценной виртуальной прогулке по будущей квартире».

В Интернете будут появляться также и новые каналы сбыта вроде созданной в 2016 г. компаниями «Метриум групп» и «Бест-новострой» автоматизированной системы продаж «НМаркет.ПРО». Это онлайн-площадка, доступ к которой имеют только профессионалы рынка – девелоперы и брокеры.

Генеральный директор компании «Технониколь» Владимир Марков прогнозирует некоторые тренды и за пределами виртуальных технологий. Это прежде всего повышение внимания к вопросам энергоэффективности, что связано, в частности, с появлением приказа Минстроя об официальной классификации многоквартирных домов по уровню энергопотребления. Соответственно будет расти спрос на передовые теплоизоляционные материалы, светоотражающую кровлю и т.п.

Еще один перспективный тренд в строительстве – «зеленые» кровли, то есть разбивка садов на крышах зданий. Недавно Всемирный фонд дикой природы направил в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы предложение включить такие кровли в «зеленые стандарты» капитального строительства.

Наконец, отрасль присматривается к печати отдельных блоков и даже целых домов на 3D-принтерах. Есть пилот: российская компания Apis Cor возведет жилой дом в подмосковном Ступино с помощью строительного 3D-принтера собственной разработки.

Телеком: к пятому поколению

Настоящим дамокловым мечом, висящим над телеком-сектором, является «закон Яровой». С июля 2018 г. сотовых операторов обяжут хранить разговоры и переписку клиентов, и в 2017 г. отрасль должна к этому подготовиться. Как предполагает управляющий партнер компании O2 Consulting Ольга Сорокина, операторам связи потребуются значительные инвестиции, в том числе валютные. Ожидается, что мелкие игроки не выдержат дополнительной нагрузки и уйдут с рынка. «Отрасль будет серьезно консолидироваться и переходить под контроль крупных операторов», – полагает эксперт.

Но консолидации в секторе мобильной связи противостоит другая тенденция. Как отмечает основатель компании ComfortWay Ярослав Свинцов, услуги связи перестанут быть прерогативой традиционных мобильных операторов. Во второй половине 2016 г. о создании собственных операторов связи объявили, в частности, аэропорт Домодедово, Сбербанк и «Вконтакте». У этих компаний значительная аудитория пользователей, и они выходят в сегмент коммуникации с единственной целью – удержать клиентов и повысить их лояльность. Эта цель будет достигаться через конвергенцию собственных услуг с услугами связи. За пользование своими услугами компании в качестве бонуса будут предоставлять доступ к бесплатной или дешевой мобильной связи. Уже приняты законодательные инициативы, стимулирующие запуск крупными корпорациями виртуальных операторов для своих клиентов или сотрудников.

Итак, в мобильную связь ворвутся новые игроки, зато традиционные операторы будут осваивать нестандартные рынки – например, «Мегафон» вышел на рынок финансовых услуг, представив банковскую карту, привязанную к счету мобильного телефона.

На повестке дня также внедрение пятого поколения сотовой связи (5G), позволяющего устройствам любых типов подключаться к Интернету со скоростью более 1 Гбит/с. В середине декабря власти Москвы объявили о тестировании 5G-связи на территории города.

Ярослав Свинцов прогнозирует и еще один технологический тренд: миграцию от SIM-карт к чипам, встроенным в гаджеты. Это сделает носимые устройства глобальными по умолчанию, позволит подключать их к разным операторам, а также изменять функциональность и дизайн. SIM-карта в смарт-часах невозможна, а вот чип уместен.

Важными направлениями развития телекома можно назвать Интернет вещей и «межмашинные коммуникации» (М2М). Суть этих технологий в том, что пользователями беспроводной связи становятся не люди, а автоматические устройства, например, промышленные датчики. Собственную М2М-платформу запускает «Ростелеком»: он намерен обслуживать удаленные измерения (датчики в системе ЖКХ или на производстве), мониторинг подвижных объектов (отслеживание местоположения и состояния автомобиля, связь с водителем) и телематические устройства в персональных авто. К М2М-платформе также могут подключаться охранные и противоугонные системы и потребительская электроника (навигаторы, трекеры, бытовая техника).

Руководитель направления «Смартфон» мобильного оператора Yota Артемий Пономарев констатирует: «Планировалось, что активное развитие Интернета вещей придется именно на 2016 г., но этого не случилось из-за неготовности людей уходить от привычного, а также из-за отсутствия у них представлений о сфере новейших технологий. Но бизнес-сегмент активно развивал M2M в 2016 г. Российский M2M-рынок уже сформирован, и, скорее всего, дальнейшее его развитие будет уже не экстенсивным, а интенсивным».

Ритейл: подглядывая за покупателем

Мощную техническую реформу в российской торговле затеяло само государство: с июля 2017 г. данные о каждой покупке необходимо будет передавать налоговикам в режиме онлайн. Это потребует от магазинов модернизации всего парка кассовой техники. Однако, как полагает директор по продукту компании «Первый ОФД» Алексей Краснопольский, реформа создает дополнительные возможности для автоматизации бизнеса. Внедрив онлайн-кассы, бизнесмены смогут видеть выручку и размер среднего чека в каждом магазине, отслеживать работоспособность касс.

Перспективной технологией видится интеллектуальный видеоконтроль за раскладкой товаров. Примером здесь служит проект SmartMerch, использующий нейросети для анализа фотографий полок в магазинах, так что компьютер дистанционно может оценить качество мерчандайзинга. «Я ожидаю, что 2017-й может стать годом появления первых масштабных проектов по автоматическому контролю выкладки продукта, – говорит заместитель генерального директора компании Seven Леонид Зезин. – При этом 2016 г. ознаменовался появлением работающих технологий, основанных на оптическом распознавании объектов на полке и автоматической обработке расхождений между реальной ситуацией и идеальной картинкой (планограммой). Они прошли необходимые тесты в лабораторных условиях и готовы к коммерческой эксплуатации».

Разработчики учат «умные» видеокамеры следить не только за полками, но и за покупателями. Как рассказал менеджер по развитию бизнеса компании Orange Business Services Денис Бочаров, на стадии реализации уже находится проект распознавания перемещений и действий покупателей непосредственно в торговых точках. Это позволяет оптимизировать раскладку товара и местонахождение стендов. В пилотной стадии находится проект, который позволит автоматически сравнивать ассортимент и стоимость товара на полках магазинов-конкурентов. Основательница компании «Видеоинтеллект» Светлана Черткова сообщила, что в магазине «Интерспорт» тестируется система видеонаблюдения, оценивающая готовность посетителя к покупке. Видеоаналитика также заранее предупреждает о намерении совершения кражи и позволяет контролировать персонал.

Меняется и организация бизнеса. 2016 г. стал прорывным в плане использования торговыми сетями площадок электронных закупок. Как сообщил «Ко» коммерческий директор группы «Тендерпро» Геннадий Картышев, сегодня онлайн-закупки практикуют сети «Дикси», «О'кей», «СемьЯ», «Мария-Ра», «Слата», «Пятью пять», «Смарт» и некоторые другие. «В следующем году перечень процедур, объем торгов и количество предприятий ритейла, внедривших электронные конкурентные торги в свои бизнес-процессы, будут стремительно увеличиваться», – уверенно заявляет он.

Следуя за новациями, появляющимися в финансовом секторе, ритейлеры продолжат внедрять новые формы расчета с клиентами, такие как бесконтактная оплата и оплата с мобильного телефона. А поскольку это позволит расширить применение мобильного телефона в магазине, то, как полагает Денис Бочаров, помимо платежных сервисов, на мобильные носители будут переходить и программы лояльности, заменяющие скидочные и накопительные карты. «Подобные решения были запущены в России в 2016 г. несколькими ритейлерами, их широкое распространение начнется уже в ближайшем будущем», – говорит он.

А вот к пророчествам о быстром вытеснении традиционных магазинов виртуальными эксперты предлагают относиться осторожно. «Слухи о скором угасании физического ритейла в некоторых ресурсоемких продуктовых категориях, таких как потребительская электроника и бытовая техника, оказались сильно преувеличены, – констатирует Леонид Зезин. – Пресловутый тренд на шоуруминг – превращение розничных площадок в выставочные в связи с кажущейся выгодой покупки в Интернете – не нашел значительного подтверждения». Не самым лучшим образом обстоят дела и у другого конкурента традиционной торговли – системы прямых продаж. Как рассказывает президент Ассоциации прямых продаж Тамара Шокарева, обычно в периоды кризиса и стагнации виден приток в индустрию тех, кто ищет возможность подзаработать, например, молодых мам, женщин с двумя и более детьми, студентов и пенсионеров. Но сейчас ситуация как раз иная: фискальная нагрузка на малый бизнес несоразмерна, она гораздо выше, чем для предпринимателей с более высоким уровнем доходов. Это демотивирует людей и отбивает у них желание строить свой бизнес.