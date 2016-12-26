Вовремя переложиться

Объем депозитов граждан за 10 месяцев 2016 г. показал практически нулевой рост – всего 0,7% – и увеличился до 23,4 трлн руб.

Однако банки ожидают притока вкладчиков в последние дни уходящего года. Причин для оптимизма несколько.

Прежде всего, 17 декабря 2014 г. Центробанк повысил ставку рефинансирования до рекордных 17% годовых, после чего она начала планомерно снижаться. Депозитные ставки в банках тогда моментально выросли до 20% и более. Сейчас сроки вкладов, уже с учетом двукратной пролонгации, истекают, и граждане, опасаясь дальнейшего снижения банковских ставок, оставляют деньги на депозитах.

Эксперты также прогнозируют понижение ставок. Например, в аналитическом центре НАФИ считают, что на фоне ожиданий Центробанком инфляции на уровне 4% ставка по рублевым вкладам до конца 2017 г. может достичь 5% годовых. К тому же, конец года – это время премий и 13-й зарплаты. Часть средств нужно сохранить, например, для летнего отдыха. Вдобавок сами кредитные учреждения стимулируют клиентов к сотрудничеству. Так, Альфа-банк запустил обновленную линейку депозитов, процентная ставка по которым зависит от пакета услуг клиента.

«Мы видим, что у клиентов есть высокий отклик на наше предложение, особенно у состоятельных клиентов с пакетом услуг «Максимум+» и «А-клуб», – говорит директор по продуктам и вторичным продажам АО «Альфа-банк» Станислав Исмагилов. – Так, владельцы пакета «Максимум+», открывшие депозит «Победа» на полгода, получают надбавку в размере 0,7% годовых, владельцы пакета «А-клуб» получат надбавку в размере 0,8–0,9% годовых». В рамках пакета услуг «Комфорт» клиенты могут получить доход до 8,76% годовых, а в рамках пакета услуг «Максимум+» – уже до 8,96% годовых. Ранее максимальный доход составлял 8,14% годовых.

Самые высокие ставки гарантированы клиентам Private Banking, обслуживающимся в рамках пакета услуг «А-клуб». Вклады на полгода и год сейчас самые популярные у клиентов Альфа-банка. По словам Станислава Исмагилова, наблюдается приток денежных средств в банк, особенно от состоятельных клиентов.