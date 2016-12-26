За них – не чокаясь

В 2014–2015 гг. из России уходили ритейлеры – и продуктовые («Гурмэ», «Покупочка», «Росинка»), и одежные (OVS, New Look, River Island). В 2016-м желающих свернуть бизнес в нашей стране оказалось меньше.

Нацеленность государства на импортозамещение и финансовый кризис спровоцировала передел на многих рынках: зарубежные автоконцерны переходят на систему предзаказа, авиакомпании сокращают полеты, IT-компании готовятся к массовому уходу, социальные сети закрываются.

Инвестиционная зима

Сегодня инвестиционный климат в России оставляет желать лучшего. Реальные доходы населения падают 24 месяца подряд, а численность среднего класса сократилась на 14 млн человек. По-прежнему актуальной остается проблема правовой незащищенности инвесторов (наглядным доказательством может служить судебный процесс между бизнесменом Константином Пономаревым и компанией IKEA).

Ситуацию ухудшают и анонсированные ФРС США планы серьезного повышения базовой ставки в 2017 г., которые могут спровоцировать отток капиталов с развивающихся рынков. Все это ставит под сомнение перспективы получения прибыли на российском рынке в ближайший период. Хотя в рублевом выражении выручка инвесторов остается такой же или даже возрастает, но в пересчете на валюту этот показатель падает. Например, тот же рынок обуви за последние два года в рублях сохранил докризисный объем реализации, но в долларах сократился на 30%.

В то же время Россия продолжает оставаться крупным рынком сбыта и в долгосрочной перспективе вновь может стать перспективной для вложений.

Из страны уходят бренды, владельцы которых не могут себе позволить на данный момент масштабных инвестиций с длительным периодом окупаемости, а также компании, ориентированные на реструктуризацию собственных активов в глобальном масштабе.

Говоря о перспективах ухода иностранных брендов в отраслевом разрезе, можно ожидать, что свой бизнес в России, помимо представителей IT-индустрии и автопрома, продолжат сворачивать финансовые структуры и энергетические компании, а также владельцы брендов одежды, рассчитанной на массового потребителя.

Приехали

Валютный кризис не мог не сказаться на автомобильном рынке. С целью оптимизации затрат автосалоны сокращают модельный ряд. Так, компания Mitsubishi решила отказаться от продаж электромобилей Mitsubishi i-MiEV-8 в России. Из-за соотношения курсов рубля и японской иены электромобиль стал слишком дорогим средством передвижения для россиян, да и спрос на электромобили, по данным агентства «Автостат», упал на 30%.

Citroёn не выставляет в салонах C-Elysee, C4 Picasso, Grand C4 Picasso, C3 Picasso и хэтчбек DS3, а Peugeot – модели 208, 2008 и 3008. Правда, эти машины можно купить под заказ – со сроком доставки от трех до шести месяцев. По такой же схеме будут доступны Volkswagen Passat CC и Beetle и Renault Fluence.

Эксперты рынка в один голос говорят о серьезном кризисе. «Без вливания инвестиций, скорее всего, бренды будут потихоньку уходить с рынка, – считает основатель автомобильного агентства «Форсаж» Илья Ушаев. – В этом году я был свидетелем, что не продаются машины Suzuki (модель Grand Vitara снята с продажи в РФ. – Прим. «Ко») – слишком дорого они стоят. Корпорация Peugeot-Citroёn продает машины в минус. Даже Audi сейчас торгует с большими скидками, рассчитывая на заработок от обслуживания автомобилей. Mitsubishi сократила свою линейку, что тоже говорит о спаде продаж».

Вот и компания Opel опровергла появившуюся ранее информацию, что она вернется на российский рынок в 2019 г. По словам представителей Opel, экономическая ситуация в стране этому не способствует.

В январе стало известно, что китайский автопроизводитель JAC Motors прекращает продажу на территории РФ кроссовера S5, который собирали на предприятии «Дервейс» в Карачаево-Черкесии. В 2015 г. продажи автомобилей JAC сократились на 64% по сравнению с позапрошлогодними показателями – концерн смог продать всего 152 автомобиля.

Слухи об уходе с российского рынка китайской компании Haima появились еще в 2012 г. Летом 2013 г. Haima привезла в Россию кроссовер Haima 7, чуть позже – седан Haima M3. В 2014-м Haima продала на российском рынке 1009 автомобилей, а потом продажи начали падать. В 2015-м был реализован лишь 391 автомобиль, а с начала этого года и вовсе только 114 машин.

Пока официального заявления, что Haima покидает рынок, нет. Из источника, хорошо знакомого с ситуацией в компании, стало известно, что снижение продаж было обусловлено отсутствием склада автомобилей, а отнюдь не падением спроса, именно поэтому потенциальные клиенты Haima были вынуждены рассматривать предложения конкурентов. «Мы никогда не делали официальных заявлений, что компания уходит с рынка России, – сообщили «Ко» в пресс-службе Haima. – Поставка запасных частей происходит непрерывно».

В первом полугодии 2016 г. рынок китайских автомобилей в России вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Но уже в июле было зафиксировано падение на 36% по сравнению с июлем 2015 г. При этом снижение продаж китайских автомобилей в России не прекращается – в августе оно достигло 40%, а в сентябре – 38%. «Такое резкое падение продаж автомобилей из КНР связано в первую очередь с тем, что по новому курсу российской валюты их стало слишком дорого импортировать в Россию, вследствие чего у отечественных автодилеров на данный момент образовался дефицит китайских машин, – говорит заместитель председателя правления ГК «Автоспеццентр» Александр Зиновьев. – Также у китайских автомобилей появился отечественный конкурент – Lada Vesta, спрос на которую благодаря программе господдержки неуклонно растет. Из-за постоянно увеличивающихся затрат на транспортировку автомобилей китайские производители откладывают поставки своих машин в Россию. В связи с этим спрос на них продолжает падать».

Улетели, но обещали вернуться

В начале 2016 г. об уходе с российского рынка авиаперевозок заявили Air Berlin и лоукостер EasyJet. Летом рынок покинула компания Eurowings. В сентябре последний рейс Москва–Нью-Йорк из аэропорта Шереметьево совершил американский перевозчик Delta Air.

«Уход с российского рынка авиакомпаний Air Berlin, EasyJet, Eurowings и Delta Air – следствие целого ряда тяжелых объективных причин, – комментирует председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. – Резкий спад авиаперевозок случился вследствие авиакатастроф, когда из-за преступных террористических актов погибли сотни наших граждан. Россия вынуждена была полностью прекратить полеты на направлениях, где объемы перевозок исчислялись миллионами пассажиров. Экономический кризис, международный психоз, санкционные меры, демонизация России в связи с Украиной и Сирией отбили у наших граждан желание летать. В результате наш рынок понес серьезные потери. Но есть уверенность, что по мере улучшения экономической ситуации в стране, по мере сезонного оживления эти авиакомпании вернутся на наш рынок».

По словам экспертов, уход зарубежных авиаперевозчиков для России скорее благо, нежели потеря. «Сейчас все объемы ушедших иностранных авиакомпаний успешно взяли на себя отечественные перевозчики, – отмечает Олег Смирнов. – К летней аэронавигации им надо хорошо подготовиться, чтобы было видно, что они способны реально конкурировать с западными компаниями и клиентам не о чем беспокоиться. Сегодня ресурсы российских авиакомпаний вполне позволяют им взять на себя дополнительно десяток миллионов пассажиров».

Теорию подтверждает практика аэропорта Шереметьево, который в этом году начал обслуживать рейсы российской авиакомпании Royal Flight (принадлежит туроператору Coral Travel). Впрочем, нужно отметить, что не только российские компании заключали договоры с Шереметьево. Возобновили полеты Tunisair и турецкая Onur Air, весной 2017-го ожидается возвращение Delta Air.

А вот предсказывать уход конкретных авиакомпаний с рынка эксперты не берутся. Например, в этом году многие говорили об уходе компании «ЮТэйр», но она осталась на рынке. «На этот вопрос однозначно ответить невозможно, – считает Олег Смирнов. – Это зависит от множества факторов – кто владелец (авиакомпании. – Прим. «Ко») и какими финансовыми возможностями он обладает. В сложном финансовом положении находится большинство наших авиакомпаний, эксплуатирующих западную авиатехнику и вынужденных тратить огромные валютные ресурсы на поддержание летной годности этих воздушных судов».

Утекающие технологии

О том, что мировые IT-корпорации сворачивают свои офисы в России, говорилось еще в 2015 году. Под официальным предлогом реструктуризации Microsoft перевела разработку Skype из Зеленограда в Прагу, российские программисты Google перебрались в США и Европу; за рубеж переехали сотни программистов компании Luxoft и офис крупного разработчика игр Game Insight. По мнению экспертов, уход компаний-разработчиков с российского рынка не в последнюю очередь объясняется политическими причинами. Раньше IT были одной из самых незарегулированных отраслей в России, но в последние два года государство ужесточило контроль в этой сфере, и многие из-за этого уезжают.

Летом из России ушла интернет-компания Private Internet Access (PIA), оказывавшая услуги анонимного посещения Интернета. Это первая компания, объявившая о прекращении работы в России из-за принятого Думой «антитеррористического пакета Ирины Яровой».

«Уход с российского рынка зарубежных разработчиков можно считать трендом, – рассказал «Ко» на условиях анонимности представитель иностранной IT-компании. – С одной стороны, на нас давит программа импортозамещения, и, надо отдать должное, в России сейчас много хороших программистов, появляются российские компании, предлагающие хорошие программные решения. С другой стороны, иностранным игрокам мешают санкции. Компании не могут продавать свои разработки госсектору и значительной части частного бизнеса, который с виду самостоятельный, а если копнуть поглубже – связан с организациями, попавшими под санкции. Возможности для продаж в России упали в разы, следовательно, есть смысл подумать о более перспективных рынках. К тому же, не лучшим образом на зарубежных компаниях сказывается закон, обязывающий хранить данные пользователей на территории РФ. От компаний потребуются большие инвестиции, чтобы построить здесь свои дата-центры. Но стоит ли их строить? Инвесторы считают IT-отрасль одной из самых рискованных, в текущей ситуации они вряд ли захотят вкладывать деньги в подобные проекты».

Одной из самых успешных российских IT-компаний остается «Лаборатория Касперского». «В этом году громко заявили о себе Group-IB, компания Натальи Касперской InfoWatch, создатель пакета «Мой офис» – компания «Новые облачные технологии», а также MSQRD и Prisma, – отмечает бизнес-хирург Вячеслав Семенчук. – Фонд развития интернет-инициатив инвестировал 125 млн руб. в компанию BFG-soft».

Разорванные сети

Нынешней осенью Россию покинули сразу две профильные социальные сети – Viadeo и LinkedIn.

При выходе на отечественный рынок в 2011 г. сеть для профессионалов Viadeo создала совместное предприятие с издательством Sanoma Independent Media. Позже Viadeo выкупила у него 50% предприятия и передала эту долю менеджерам офиса. В 2016 г. у Viadeo было 1,5 млн российских пользователей. Свой уход из РФ представители сети объяснили решением собственников сконцентрироваться на работе во Франции и ликвидировать офисы в России, Африке и Китае.

Но если Viadeo удалось покинуть Россию почти бесшумно, закрытие ее прямого конкурента – сети LinkedIn – вызвало большую волну обсуждений. LinkedIn позиционировала себя как сеть для налаживания деловых и, в том числе, международных контактов, в ней зарегистрировано 400 млн пользователей. И с заявленной миссией Linkedin вполне справлялась.

Операторы связи заблокировали LinkedIn в связи с нарушением закона о локализации персональных данных. Отстоять свою позицию (в LinkedIn утверждали, что не обязаны исполнять требования российского законодательства, поскольку пользователи соцсети «фактически находятся виртуально за пределами РФ и там представляют свои персональные данные») компании не удалось.

«На мой взгляд, шумиху больше раздули СМИ и Facebook-сообщество: это повод поговорить, покритиковать политику государства в области регулирования Интернета, – считает руководитель проекта «Работа.ру» Александр Каючкин. – В России LinkedIn не настолько популярна, к тому же, я думаю, практически все, кто пользуется этой сетью, знают, как обойти блокировку. Рынок от закрытия LinkedIn вряд ли что-то потерял, напротив, еще больше интернет-пользователей и эйчаров научились обходить блокировки. По поводу Viadeo: она ушла с российского рынка, серьезно? Мне кажется, это был мертвый проект на российском рынке, ухода этой сети никто даже не заметил. На мой взгляд, самую серьезную конкуренцию LinkedIn и всем основным игрокам на рынке подбора среднего и топ-персонала составляет Facebook, где действительно сидит практически вся российская бизнес-аудитория. Для этого Facebook нужно приспособить поиск людей под задачи рекрутинга».

Один из трендов – это развитие узкопрофильных профессиональных соцсетей. Так, например, для медицинских работников существует почти десяток сетей, самая популярная, насчитывающая более полумиллиона пользователей, – «Доктор на работе». В прошлом году свое присутствие в России анонсировала международная социальная сеть для инвесторов eToro. На русскоязычном сайте сети упоминается, что в ней зарегистрированы 5 млн трейдеров, однако данных по российским пользователям нет.

«Создавать узкоспециализированные социальные сети стало модно, – говорит руководитель компании CommunityLab, автор руководства «Практика комьюнити-менеджмента» Влад Титов. – Обычно их цель – предлагать узкой аудитории какие-то продукты, что само по себе неплохо. Но привлечь аудиторию несложно, сложно ее удержать и превратить в живую социальную сеть, где профессионалы общаются на одном языке. Однозначно можно говорить об успешном проекте Bankir.ru, но эта площадка для общения всех, кто так или иначе связан с миром финансов, появилась отнюдь не вчера. Оценить успешность новых профильных социальных сетей пока сложно».

По мнению экспертов, бегство зарубежных компаний из России прекращается. «Многие западные бренды в прошлом и позапрошлом году массово уходили с российского рынка, в этом году такого повального ухода нет, – отмечает эксперт по маркетингу и рекламе института «Мирбис» Марина Прокина. – Все, кто хотел уйти, ушли, а те, кто решил остаться, укрепились. В инвестиционном климате России есть тенденции на улучшение, но они слабые. В основном инвестиции внутренние – российских предпринимателей. Кстати, наблюдается тенденция, когда многие иностранные компании начинают переносить производство в Россию для уменьшения себестоимости продукции. Например, готовятся к открытию два крупных завода по производству бытовой техники».