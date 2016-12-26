Лучше не будет

Экономическое развитие уступило место наращиванию обороноспособности. Страна все дальше отходит от принципов социального государства и укрепляет позиции бюрократического класса как основы режима. Ситуацию можно охарактеризовать крылатым выражением премьера Дмитрия Медведева: «Денег нет, но вы держитесь». Точнее, они есть, но не для всех. Есть для чиновников, на содержание которых в следующем году средств выделено больше, чем на здравоохранение и образование, вместе взятые. И видимо, в качестве подтверждения разумности такого шага мы в течение года наблюдали за показательными выступлениями спецслужб на ниве борьбы с коррупцией.

В 2017 г., надо понимать, эти выступления продолжатся. Но изменят ли они ситуацию? Будет ли возвращено украденное, будут ли разрушены существующие схемы и возникнут ли препятствия к появлению новых, кто ответит за это? «Воруют действительно миллиардами, – заявил в одном интервью Сергей Иванов, возглавлявший до августа 2016 г. администрацию президента РФ. – Это касается и чиновников, и силовиков, и банковского сектора, и обычных мошенников». Только в банках после прихода на пост главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной суммарная дыра составила 2,1% ВВП России (1,7 трлн руб.). При этом махинаторы в большинстве своем обосновались за границей, где и тратят выведенное непосильным трудом. Россияне смиренно наблюдают, как платная парковка достигает дворов спальных районов, продолжают оплачивать увеличивающиеся счета и внимают телевизионной пропаганде с мест боев в Алеппо.

Наступающий 2017 г. в этом раскладе не изменит ровным счетом ничего. Стада достойно профинансированных чиновников будут препятствовать любым изменениям. Что-то изменить могут только люди, ведь и «терпенью машины бывает предел» – так, кажется, пел Владимир Высоцкий.