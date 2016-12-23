Ну очень осторожный оптимизм

Что будет происходить с российской экономикой, с вашей отраслью и конкретно – с вашей компанией в наступающем году?

С такими вопросами журнал «Компания» обратился к главам многих известных российских компаний, представляющих разные сегменты российского бизнеса. Ниже мы предлагаем вниманию читателей наиболее важные тезисы их предновогодних прогнозов.

Сергей Солдатенков,

генеральный директор компании «МегаФон»:

«К сожалению, из-за высокой конкуренции и общеэкономического спада позитивные тренды, которые должны были привести к росту бизнеса, не находят отражения в финансовых показателях, поэтому одной из приоритетных задач для отрасли в ближайшие годы будет поиск выходов из сложившейся ситуации. В среднесрочной перспективе борьба между операторами связи будет идти за сохранение лояльности действующих клиентов и привлечение новых цифровых абонентов, в том числе – за счет новых услуг и качественного сервиса.

Грамотная система управления поддерживает лучших людей, а лучшие кадры помогают развитию. Мы нацелены оставаться привлекательным работодателем для наших сотрудников и при этом оптимизировать затраты, в частности, совершенствуя систему управления рабочими процессами. С точки зрения взаимодействия с клиентами важно отметить, что сегодня, когда мобильный телефон есть практически у каждого россиянина, для нас на первый план выходят задачи сохранения лояльности клиентов и поиска новых путей получения выручки, а также привлечение цифровых клиентов, в том числе за счет новых сервисов».



Глеб Фетисов,

миллиардер, кинопродюсер, генеральный продюсер компании Fetisoff Illusion:

«Мировой кинематограф заканчивает 2016 г. с хорошим результатом: как минимум три фильма собрали в прокате по $1 млрд и более. Четвертым, скорее всего, станет новый эпизод «Звездных войн», вышедший в прокат в декабре 2016-го. Годом ранее фильмов-миллиардеров было пять. Это превращается в тренд, и 2017 г. не выпадет из этого тренда. Киноиндустрия – одна из немногих отраслей в мире, которая развивается, несмотря на экономический кризис.

В 2017 г. сохранится и другая тенденция: тиражирование киногероев, полюбившихся массовому зрителю. Люди готовы снова и снова платить за продолжение самых кассовых кинолент. Поэтому 2017-й будет еще одним годом кинофраншиз, римейков, сиквелов и т.п.

В то же время, я надеюсь, будут оригинальные фильмы, способные всех удивить и войти если не в десятку, то в Топ-20 самых кассовых кинопроектов 2017 г. Например, наш новый фильм с участием Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана «Тайна Железной маски».



Юлия Гадлиба,

генеральный директор Группы «Ренессанс страхование»:

«Главный тренд 2017 г. – это максимальная персонификация предложений. Причем это касается не только розничного сектора, но и корпоративного. Есть два ключевых фактора, которые будут особенно актуальны, – анализ накопленных данных и цифровые технологии, которые используются, чтобы эти данные обрабатывать и формировать уникальные предложения для клиентов. Многие компании сейчас диджитализируют свой бизнес, а те, кто своевременно этого не сделают, будут вынуждены покинуть рынок. При этом концентрация страхового рынка продолжит увеличиваться по объективным рыночным причинам. Мы ожидаем, что следующий год для страховой отрасли пройдет без взрывного роста. Темп роста сохранится на уровне этого года и составит 5–7%. Скорее всего, продажи новых автомобилей в следующем году станут уже хорошо расти, и текущий тренд будет сломлен. Но возобновление объемов рынка каско мы сможем увидеть не раньше 2018–2019 гг. Пока же ожидаем увеличения продаж в немоторных видах страхования».

Сергей Пивень,

президент «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»:

«По результатам 2016 г. фармрынок вернулся к стандартному годовому профилю спроса как в розничном сегменте, так и в производстве. В тренде – консолидация рынка, эта тенденция, скорее всего, сохранится и в следующем году. В целом на 2017 г. мы смотрим с оптимизмом, динамика фармрынка не сильно будет отличаться от показателей уходящего года. Что касается «СИА Интернейшнл лтд» то ровно год назад, собирая новую команду, акционер компании Александр Винокуров ставил перед нами масштабные задачи – разработать новую стратегию развития, наладить отношения с банками-кредиторами и поставщиками, сократить дебиторскую задолженность. Мы реструктурировали задолженность перед банками на 7,2 млрд руб., наладили отношения со всеми крупными поставщиками, получили финансирование от ВТБ в размере 5,4 млрд руб., приняли участие в запуске динамично развивающего аптечного проекта акционеров «Мега фарм».



Михаил Гончаров,

основатель и управляющий директор сети ресторанов «Теремок»:

«Главная тенденция одна – реальные доходы населения. Будут расти доходы – люди вернутся в рестораны. Не будут расти доходы – в лучшем случае рынок удержит результат 2016 г., который был худшим за последние 15 лет. Пока ожидания, скорее, пессимистичные.

Мы будем активно проводить редизайн наших ресторанов. Мы за честную кухню на свежем и натуральном сырье, и нам надо донести эту идею до покупателей. Поэтому мы запустим телерекламу и повысим тем самым доверие к бренду «Теремок» как к лидеру среди отечественных демократичных ресторанов. Мы также продолжим активную работу со звездами и лидерами мнений».



Алла Соколова,

генеральный директор компании «Mary Kay Россия»:

«На примере нашего сегмента могу сказать, что покупатели, конечно, меняют свое потребительское поведение как в обычной жизни, так и перед новогодними праздниками. Вместо 5–6 помад в своей косметичке женщина будет держать только 2–3. В то же время мы видим потенциал роста в категории ухода за кожей. Процедуры в салонах красоты становятся многим не по карману, поэтому отличной альтернативой является качественная продукция для использования в домашних условиях. Компания постоянно работает над новыми линейками, совершенствуя продукцию (по результатам исследования Euromonitor 2015 Mary Kay была включена в Топ-5 мировых брендов по уходу за кожей). Потребителя нужно продолжать удивлять, чтобы его выбор остановился на определенном продукте».



Григорий Ройтберг,

академик РАН, президент ОАО «Медицина»:

«Что касается нашей отрасли, то мне кажется, произойдет некая консолидация, и, возможно, люди будут осторожнее относиться к методам лечения, которые не являются потребностью сегодняшнего дня, например, дорогостоящей косметологии и стоматологии. Но те, кто нуждается в медицинских услугах, которые не подлежат переносу, а таких абсолютное большинство, продолжат делать выбор в пользу качественных услуг.

Поэтому мне кажется, что это очень интересное для нас время. Очень много компаний существуют за счет большого количества рекламы, абсолютно ни на чем не основанной. На рынке останутся те, кто не жил сегодняшним днем, а строил реальную высококлассную медицину. Поэтому я умеренно оптимистично смотрю на 2017–2018 гг.».

Вугар Исаев,

президент сети магазинов «Снежная королева»:

«Для наступающего года будут характерны усиление конкуренции между рынком e-commerce и офлайн-магазинами и, как следствие, все большая взаимная интеграция процессов. Если раньше ритейлеры, как правило, работали с конкретным продуктом определенной категории, то сегодня все стараются завоевывать смежные или совсем чужие рынки. Все популярнее становятся крупные интеграторы, предлагающие покупателю возможность приобрести совершенно любой товар в одном месте. Еще одна важнейшая тенденция – дальнейшее развитие и внедрение новых алгоритмов работы с большими данными. На меховом рынке мы рассчитываем на успешное продолжение развития проекта маркировки, его распространения на другие категории товаров и начало формирования цифровой среды для меховой отрасли».

Владимир Комлев,

генеральный директор АО "Национальная система платежных карт"



В 2017 году совместно с банками-партнерами мы планируем сосредоточиться на массовой эмиссии платежных карт «Мир» и ожидаем, что будет выпущено не менее нескольких десятков миллионов карт. В 2016 году нашей главной задачей стало развертывание эквайринговой сети. На сегодняшний день фактически вся банкоматная сеть готова к приему платежных карт «Мир». Мы обеспечили прием карты практически во всех банкоматных и терминальных сетях. Общее количество терминалов и банкоматов, которые сейчас принимают карты, более 1,7 млн устройств по состоянию на 16 декабря 2016 г.





Алексей Кроль,

генеральный директор группы компаний Viasat:

«Уходящий год был не самым лучшим для всего телеком-рынка, который стагнирует, и в 2017 г. продолжатся, вероятно, те же тенденции. Мы ожидаем, что наиболее слабые игроки будут постепенно уходить с рынка платного телевидения. Ситуация с перенасыщением отрасли постепенно разрешается – может быть, не так бурно и больно, как ожидалось в самом начале кризиса. В России, на мой взгляд, переизбыток вещателей: последняя цифра, которую я видел, – более 300 телеканалов. Ни одна кабельная сеть, аналоговая или цифровая, не в состоянии их переварить, поэтому ландшафт будет меняться.

Мы также ждем изменения регуляторных правил, которые позволят нам эффективнее бороться с пиратами. Будем надеяться, что в 2017 г. закон позволит контролирующим органами закрывать не только сами пиратские сайты, но и их «зеркала». Иначе эта борьба неэффективна».



Александр Трапиков,

генеральный директор HELIOPARK Group:

«Следующий год будет во многом посвящен подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 г. И хотя это мероприятие затронет не все города России, его масштабность во многом повлияет на стабилизацию и стандартизацию гостиничного бизнеса в целом по стране.

В наступающем году мы также ждем новых гостиничных проектов, поскольку видим заинтересованность инвесторов в гостиничном бизнесе. Экономические кризисы привели собственников к пониманию того, что отель, уступая другим объектам коммерческой недвижимости в сроках окупаемости, выигрывает в части стабильности генерирования прибыли. Мы надеемся, что в новом году мы не увидим никаких экономических и политических потрясений, а с остальными задачами, я уверен, справимся собственными силами».



Дмитрий Потапенко,

управляющий партнер Management Development Group:

«В будущем году рынок ждет дальнейшее обнищание населения, а значит, в продуктовом ритейле будут выигрывать форматы, наиболее приближенные по цене к экономичным супермаркетам. Также продолжат закрываться региональные игроки ритейла. На рынке DIY будет стагнация – ремонтов делается все меньше и меньше. В производстве продуктов питания стоит ожидать уменьшения граммажа продукции и ухудшения ее состава. На рынке общепита будет развиваться формат дешевых столовых в офисах класса «Г». Общей тенденцией на рынке станет использование бартерных схем. Также можно ожидать усиления валютного контроля по операциям как физических, так и юридических лиц».



Антон Федчин,

руководитель проекта «Одноклассники»:

«В сфере технологий в 2017 г., с одной стороны, перейдет часть трендов 2016 г. – дополненная реальность, развитие киберспорта, внезапно ставшие популярными нейросети, бум видеоконтента. С другой – некоторые технологии, которые казались чем-то фантастическим еще пару лет назад, приобретут совершенно понятное практическое применение и простое воплощение. Так получилось с Artisto, масками и меняющимся фоном в OK Live, с Pokemon Go и прочими атрибутами дополненной реальности. Некоторые технологии, не очень популярные в России, на мой взгляд, тоже станут понятнее: «умные» дома, применение искусственного интеллекта и рабочей силы роботов.

Применительно к соцсетям мы продолжим говорить о сервисной платформе, а не об инструменте поиска людей. Соцсети все больше становятся средой обитания человека. Отсюда большая интеграция с офлайн-миром, развитие новых для соцсетей бизнес-проектов. К слову, азиатская модель приложений оказывается вполне применимой к текущим российским реалиям. В приложениях будет больше игровых механик, развлекательных сервисов. Snapchat и Instagram предложили пользователям только одну опцию по сохранению частной жизни, а существующие мессенджеры вобрали слишком многое. Поэтому отделение узкого круга родных и друзей от всего остального вторгающегося цифрового мира – задача, которую предстоит и хочется решить».



Сергей Мокрышев,

вице-президент банка «Авангард»:

Год предстоит очень тревожный, но интересный – как всегда в эпоху перемен, которая несет и новые проблемы, и новые возможности, к которым нужно подготовиться. Мы входим в эпоху экономии, сбережения не только энергии, но и финансов. Мы все больше виртуализируемся, но при этом все чаще сталкиваемся с киберпреступностью и кибератаками. И, конечно, нас будет интересовать внутренняя экономическая политика, она всегда влияет на деятельность банков. Мы были бы рады улучшению инвестиционного климата и отношения к предпринимателям, повышению прогнозируемости экономической политики, началу экономического роста. Это позволило бы банкам развивать не только технологии ДБО, транзакционный бизнес, но и кредитование, расширилось бы предложение по размещению средств.

Почему бы перед Новым годом не пожелать самого хорошего? Конечно, на нашу внутреннюю экономическую политику будут по-прежнему влиять многочисленные факторы внешней и внутренней политики, развитие энергосберегающих технологий в мире и снижение цен на энергоносители, социальная ситуация в предвыборный год в России и отношения с Западом. Такого обилия факторов, такой неопределенности мы не видели на рынке давно. В связи с этим основными лейтмотивами нового года должны быть внимание и осторожность. А это именно те качества, которые позволяют нашему банку двигаться вперед, своевременно улавливая новые тенденции и открывающиеся возможности».