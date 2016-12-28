Центробанк не успокоится

В течение 2016 г. лицензий лишились почти 100 банков, таким образом, общее количество кредитных организаций в Российской Федерации уменьшилось примерно до 600. Многие эксперты отметили, что последние несколько лет регулятор держал темп, отзывая по 100 лицензий в год. Однако в этом году процесс очистки протекал с некоторыми особенностями.

Прежде всего изменились причины отзыва лицензий. Как отмечает первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова, поводом чаще становятся не противодействие отмыванию доходов, а недостаточность капитала, рискованная политика и т.д., то есть факторы экономического характера, а не криминального. Генеральный директор Русско-Европейского инвестиционного консорциума Павел Геннель добавляет, что важнейшей причиной разорения банков в 2016 г. были накопленные с 2008 г. убытки, которые уже невозможно ни рефинансировать, ни скрывать в балансе. Еще одна причина – поражение большинства мелких банков в конкурентной борьбе. «Сначала пенсионеры и крупный бизнес ушли в крупнейшие госбанки, а хипстеры и ИП – в специализированные банки с высоким уровнем сервиса. После этого ЦБ и правоохранительные органы зачистили теневой сектор, в первую очередь «обналичку», в результате чего у мелких банков не осталось ни белого, ни черного бизнеса», – говорит эксперт.

В нынешнем году под пресс попало несколько банков, значимых благодаря своим вкладчикам. В 2016 г. разорились Внешпромбанк, где зависли деньги множества крупнейших структур – от «Транснефти» до «Суммы», «Пересвет», находящийся под контролем Русской православной церкви, а также входивший в Топ-50 российских банков Татфондбанк, где потеряли деньги многие компании республики, в том числе «Татнефть». Казалось бы, можно было ожидать, что банкам с такими солидными клиентами должны помочь, но в 2016 г. регулятор практически отказался от масштабных санаций с выделением санаторам крупных долгосрочных кредитов.

Похоже, что у государства просто нет денег на санацию. К ноябрю было подсчитано, что в кредитных организациях, чьи лицензии были отозваны в 2016 г., зависло порядка 500 млрд руб. вкладов, из которых АСВ должно компенсировать около 450 млрд руб., что на 21% больше, чем в 2015 г. Формируемый из взносов банков фонд АСВ уже не справлялся с нагрузкой: задолженность АСВ перед Банком России достигла 1,5 трлн руб.

Заместитель генерального директора Berkshire Advisory Group Александр Артемьев предсказывает, что в 2017 г. отзовут гораздо меньше лицензий – порядка 25, поскольку надзор за надежностью банков становится строже, а их экономическое положение улучшается. Так, за 11 месяцев 2016 г. совокупная прибыль банков составила 788 млрд руб., что в три раза превышает прибыль за аналогичный период предыдущего года.

Однако Тамара Касьянова напоминает, что если сначала ЦБ обещал завершить активный период чистки банковского сектора РФ уже в первой половине 2017 г., то сегодня говорится уже о второй половине года. Поэтому ожидать спада интенсивности отзыва лицензий в 2017 г., скорее всего, не стоит. Зато в 2018 г. банки разделят на федеральные, и региональные и к последним требования будут не слишком строгими. «Возможно, – полагает генеральный директор компании «Мой кабинет» Владимир Трофименко, – ЦБ будет постепенно сворачивать политику массовых банкротств, и 2017-й может стать последним годом, когда она применяется в таком объеме».