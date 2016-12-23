Роман Абрамович продал свою регистраторскую компанию

Доли в капитале «Р.О.С.Т.» будут разделены на приоритетной основе Олегом Жизненко, Александром Москаленко и Олегом Савченко.

Сумма сделки не озвучивалась, однако Тарышкин отметил, что собственные вложенные средства инвесторы планируют вернуть в течение двух-пяти лет. Также, по словам Тарышкина, покупка «Р.О.С.Т.» владельцами НРК, а не компанией, позволяет быстро закрыть сделку, так как не требуется согласование с Банком России. В будущем НРК и «Р.О.С.Т.» могут объединиться, но этот вопрос будет решен владельцами компаний в следующем году.

Остается неясным, какой бренд станет флагманским в случае слияния НРК и «Р.О.С.Т.». Услугами «Р.О.С.Т.» пользуются больше госкомпаний, тогда как среди клиентов НРК больше «голубых фишек». В общей сложности НРК и «Р.О.С.Т.» будут иметь около 12 тысяч клиентов и примерно 30% рынка регистраторских услуг с выручкой более 2 миллиардов рублей.

Ранее НРК являлась «дочкой» австралийской компании Computershare. В этот период она привлекала крупные компании, в том числе и с иностранным участием, так как не была связана с российскими бизнесменами.