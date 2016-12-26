В "Роснефти" может появиться новый акционер

Как уточняет издание, интерес к акциям компании объясняется ростом цен на нефть после соглашения ОПЕК и не входящих в картель стран. Кроме того, компания теперь будет платить акционерам не 25, а 35% чистой прибыли. Помимо этого, считает Morgan Stanley, итоги президентских выборов в США могут привести к снятию антироссийских санкций.

Между тем у самих инвесторов возникли проблемы с выполнением их требований, пишет «Коммерсантъ». QIA и Glencore настаивали на снижении вдвое базовой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для выработанных и обводненных крупных месторождений (например для Самотлора). Теперь Министерство финансов предлагает заменить льготу по НДПИ механизмом налога на добавленный доход (пока не утвержден). Однако переход Самотлора на НДД для «Роснефти» менее выгоден, чем снижение НДПИ вдвое, утверждают источники издания.